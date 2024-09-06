Metal fiyatlarına ABD seçimi baskısı

Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları üst üste altıncı seansta da düştü ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin en büyük tüketici konumundaki çelik piyasasındaki talep beklentilerini zayıflatmasıyla neredeyse son iki yılın en büyük haftalık kaybına doğru ilerledi.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören ocak ayı demir cevheri kontratı sabah işlemlerini yüzde 1,9 düşüşle ton başına 671,5 yuan (94,72 dolar) seviyesinden tamamladı.

Kontrat bu hafta yüzde 11,24 değer kaybederek 28 Ekim 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşüne yöneldi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri yüzde 0,74 düşüşle ton başına 90,35 dolar oldu.

Citi'ye göre ABD seçimleri metal fiyatlarında anlamlı bir yükselişi önlemeye devam edecek

Citigroup'a göre, Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik, küresel risk iştahını azaltarak ve muhtemelen Çin'deki hükümet teşviklerini geciktirerek metaller için anlamlı yükselişi önleyecek.

Tom Mulqueen'in de aralarında bulunduğu Citi analistleri, Fed'e atıfta bulunarak, "Fed faiz indirimleri, Çin politikasının daha da gevşetilmesi ve küresel imalat duyarlılığındaki yükselişin, ABD seçimleri geride kaldıktan sonra dördüncü çeyreğin sonlarında / 2025'in başlarında metal fiyatlandırması için daha yapıcı olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

Citigroup üç aylık tahminlerini bakır için 9.500 dolar ve alüminyum için 2.500 dolar olarak tuttu ve küresel büyümede nihai bir toparlanmanın fiyatlara yardımcı olması gerektiğini söyledi. Yine de Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde yeni veya daha yüksek gümrük vergileri tehdidinin "büyüme toparlanması anlatısı için önemli bir risk olmaya devam ettiği" belirtildi.