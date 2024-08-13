Metal fiyatlarında Çin etkisi sürüyor

Londra'da bakır fiyatları, yatırımcıların bu hafta fiyatları destekleyecek daha fazla ipucu için ABD ve Çin'den gelecek verileri beklemesiyle üç seanslık yükselişi durdurdu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 05.03'te yüzde 0,6 düşüşle 8.973 dolar/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Eylül ayı bakır kontratı, Londra'daki gecelik kazançları izleyerek yüzde 1,1 artışla 72.470 yuan/tona (10.091,49 dolar) yükseldi.

Çin bu hafta kentsel yatırım ve kredi verilerini yayınlayacak ve ABD yarın tüketici fiyatları rakamlarını açıklayacak. Bu rakamlar Fed tarafından faiz indiriminin zamanlaması hakkında ipuçları verecek.

Bir analist, "Yeniden yüzeye çıkan arzın düşük performansı ve Çin'deki talebin arttığına dair işaretlerle, bu hafta bakır fiyatlarında artış öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Jiangxi Copper'ın yan kuruluşu, geçen yıl 203.023 ton bakır üreten Shandong eyaletindeki tesisini ölümcül bakır fırını kazasının ardından askıya aldı.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.304 dolar/tondan, nikel yüzde 0,6 düşüşle 16.255 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 düşüşle 2.735,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 2.041,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,9 düşüşle 31.300 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, Çin talebinin azalmasıyla düşüşünü sürdürüyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'deki çelik üretimi kesintileri nedeniyle zayıflayan talebin, bazı kısa pozisyon kapatma faaliyetlerinden gelen desteği aşmasıyla üst üste ikinci seansta da düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, seansın başında yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra sabah işlemlerini yüzde 0,41 düşüşle 731,5 yuan/ton (101,88 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki Eylül vadeli demir cevheri, seansın başında 101,5 dolar/tonluk zirveye ulaştıktan sonra, TSİ 06.45'te yüzde 0,25 düşüşle 98,75 dolar/tona geriledi.

Çin merkezli bir analist "Kısa süreli bir toparlanmanın ardından zayıf temeller sonunda tutundu. Sıcak metal üretiminde büyük bir azalma yaşanırken sürdürülebilir bir fiyat artışı görmeyi nasıl bekleyebiliriz?" ifadelerini kullandı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,19 ve yüzde 3,13 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endeksleri daha da geriledi. İnşaat demiri yüzde 1,73, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,62, filmaşin yüzde 0,59 ve paslanmaz çelik yüzde 0,62 düştü.