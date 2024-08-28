Metal fiyatlarında gerileme

Temel metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi umutlarıyla son dönemde yaşanan yükselişin ardından, büyük ekonomilerdeki zayıf ekonomik veriler ve talebe ilişkin endişelerin fiyatları baskılamasıyla büyük ölçüde düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.50'de yüzde 0,8 düşüşle 9.375,50 dolar/tona geriledi. Kontrat bir önceki seansta yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve üst üste üçüncü haftalık kazancını elde etme yolunda ilerliyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ekim vadeli bakır kontratı, öğle arasında yüzde 0,1 artışla 75.020 yuan/ton (10.522,18 dolar) oldu. Seansın başlarında 75.580 yuan/ton ile 23 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan kontrat, Londra'daki gecelik kazancı takip etti.

Analistler, “Metaller büyük ölçüde zayıf dolar, ayılardan çıkış ve CTA alımlarının yardımıyla yükseliyor. Yükseliş, dünyanın birçok yerinden gelen yumuşak ekonomik verileri göz ardı etti" yorumunda bulundu.

Çin'de bakır için fiziki talep biraz iyileşmiş olsa da zayıf fabrika üretimi ve ülkenin zor durumdaki emlak sektörüne olan düşük güven nedeniyle talep endişeleri devam ediyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,7 düşüşle 2.533 dolar/tondan, nikel yüzde 0,7 düşüşle 17.015 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 2.923,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 2.118 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,9 düşüşle 32.940 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, 3 haftanın en yüksek seviyesinden geri çekildi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de çelik talebinin toparlanma belirtileri gösterip göstermediğini daha iyi ölçebilecek olan bu haftaki veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla, yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyelerinden geri çekildi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, bir önceki seansta yüzde 3'ten fazla artış göstermesinin ardından erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek sabah işlemlerini yüzde 0,2 artışla 756 yuan/ton (106,02 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Eylül ayı demir cevheri, seansın başlarında gün içi en yüksek seviyesi olan 102,5 dolar/tona ulaştıktan sonra, TSİ 06.34'te yüzde 0,44 düşüşle 101,25 dolar/tondan işlem gördü.

Her iki gösterge de iki seans üst üste yükseldiği dün neredeyse üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, “Demir piyasasının değerlemesi, devam eden fiyat rallisi sayesinde biraz toparlandı ve vadeli çelik ürünleri ve demir cevheri fiyatları spot piyasadaki benzerlerinden biraz daha yüksek. Yükselişin devam etmesi için daha fazla teşvik politikası veya üretim talebinin toparlandığına dair net bir işaret gerekiyor” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri ve filmaşin her biri yüzde 0,4 artarken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2 yükseldi. Paslanmaz çelik yüzde 0,1 geriledi.