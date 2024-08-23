Metaller haftalık kazanca ilerliyor

Londra'da alüminyum fiyatları, sıkı hammadde arzı ve gelecek ay ABD'de faiz indirimi umutlarıyla Nisan ortasından bu yana en büyük haftalık kazancını elde etmeye hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli alüminyum kontratı, TSİ 03.40'ta %0,4 artışla 2.491 dolar/ton seviyesine çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ekim vadeli alüminyum kontratı, %0,1 artışla 19.845 yuan/tona (2.780,58 dolar) yükseldi.

Haftalık bazda, LME'de alüminyum %5,3 artış gösterdi. SHFE'de alüminyum da haftalık bazda artışa hazırlanıyor.

ABD Merkez Bankası politika yapıcıları dün gelecek ay faiz indirimlerine başlanmasını desteklemek için sıraya girdi. Fed Başkanı Jerome Powell bugün bir konuşma yapacak.

Sıkı alümina ve boksit arzı da alüminyum fiyatlarını destekledi ve perşembe günü LME'de 2.531 dolar/tonla altı haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bir işlemci, alümina ve boksit piyasalarının sıkışık kalması halinde alüminyum fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi.

LME'de alüminyum stokları 8 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 877.950 tona düştü, ancak mevcut seviye geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala %65 daha yüksek.

Çin'de alüminyum stokları Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde.

LME'de bakır %0,6 artışla 9.181 dolar/tondan, nikel %0,1 artışla 16.615 dolar/tondan, çinko %1 artışla 2.887,50 dolar/tondan, kurşun %1,2 artışla 2.078 dolar/tondan ve kalay %0,9 artışla 32.605 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır %0,5 düşüşle 73.620 yuan/tona geriledi.

Demir cevheri, kısa vadeli talepteki düşüşle geriledi ancak haftalık kazanca yöneldi

Demir cevheri vadeli işlemleri, kısa vadeli Çin talebindeki sürekli düşüşün yatırımcılar arasında yeniden temkinliliğe yol açmasıyla düştü, ancak önümüzdeki yoğun inşaat sezonunda alımların artacağı beklentileri fiyatların haftalık kazanca yönelmesini sağladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %1,09 düşüşle 728 yuan/tondan tamamladı. Bu hafta şu ana kadar %3 değer kazandı, ancak yılbaşına kıyasla hala %22,3 daha düşük seyrediyor.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Eylül ayı demir cevheri, TSİ 06.33'te %0,15 düşüşle 97,2 dolar/ton seviyesinde işlem gördü ve bu hafta şimdiye kadar %5,6 artış gösterdi.

Analistler, demir cevheri talebini ölçmek için bir gösterge olan sıcak metal üretiminin art arda beşinci haftada da düşüşünü sürdürdüğünü ve bunun da yakın vadeli cevher tüketiminin durgun kaldığını gösterdiğini söyledi.

Bununla birlikte, haftalık kazanç, sürekli ve keskin fiyat düşüşlerinin, özellikle de üretim yönlü inşaat faaliyetlerinin tipik olarak arttığı 'altın Eylül' öncesinde bir dip alım dalgasını teşvik etmesinin ardından geldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri kayıplarını sürdürdü. İnşaat demiri %0,5, sıcak haddelenmiş rulo %1,16, filmaşin %1,25 ve paslanmaz çelik %0,54 geriledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %1,77 ve %0,4 düştü.