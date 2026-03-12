Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını destekliyor

  1. Ekonomim
Orta Doğu’da artan gerilimin arz risklerini gündeme getirmesi demir cevheri fiyatlarını destekledi. Asya işlemlerinde yükselen fiyatlar, zayıf talep görünümüne rağmen kısa vadede destek bulurken analistler yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

Demir cevheri fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimin arz endişelerini tetiklemesiyle Asya seansındaki işlemlerde yükseliş kaydetti. Nanhua Futures analistleri tarafından yayımlanan araştırma notunda, spot tedarik süreçlerine yönelik risklerin fiyatları yukarı yönlü desteklediği belirtildi.

Çelik fabrikalarındaki stok birikiminin devam etmesi nedeniyle talep tarafının zayıf seyrettiği ifade edildi. Analistler, fiyatların kısa vadede destek bulmaya devam edebileceğini ancak yukarı yönlü hareketin sınırlı kalacağını öngörüyor. Dalian Emtia Borsası'nda en aktif demir cevheri kontratı %1.5 oranında değer kazanarak 797.0 yuan/ton seviyesine ulaştı.

