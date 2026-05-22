Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, küresel ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında azalış kaydederek 153,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde ise dünya genelindeki toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 613,3 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,38 artarak 3,29 milyon tona, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 6,29 artışla 13,04 milyon tona yükseldi. Nisan ayı verilerine göre en büyük üretici konumundaki Çin'in ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 2,8 azalışla 83,63 milyon ton, Ocak-Nisan toplamında ise yüzde 4,1 azalışla 331,12 milyon ton oldu.

Ülkelerde durum ne?

Hindistan'da üretim rakamları Nisan ayında yüzde 3,88 artışla 13,83 milyon tona, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 9,38 artışla 58,68 milyon tona ulaştı. ABD'nin üretimi Nisan ayında yüzde 9,35 artarak 7,16 milyon ton, yılın ilk dört ayında ise yüzde 6,58 artışla 28,14 milyon ton seviyesine çıktı.

Japonya'nın ham çelik üretimi Nisan'da yüzde 0,26 artışla 6,62 milyon ton, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 1,22 azalışla 26,67 milyon ton olarak verilere yansıdı. Rusya'da üretim rakamları Nisan ayında yüzde 12,37 azalarak 5,02 milyon ton, yılın ilk dört ayında ise yüzde 12,01 azalışla 20,57 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Güney Kore'de üretim Nisan ayında yüzde 4,84 artışla 5,24 milyon ton olurken, Ocak-Nisan döneminde yüzde 2,55 artışla 21,04 milyon ton olarak kaydedildi. Almanya'da üretim rakamları Nisan'da yüzde 9,55 artışla 3,23 milyon ton, Ocak-Nisan döneminde yüzde 9,14 artışla 12,49 milyon ton oldu. Brezilya'da üretim Nisan ayında yüzde 2,84 artışla 2,72 milyon ton, yılın ilk dört ayında ise yüzde 1,64 azalışla 10,79 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Vietnam'ın ham çelik üretimi ise Nisan ayında yüzde 4,04 artarak 2,13 milyon ton, Ocak-Nisan döneminde yüzde 8,43 artışla 8,52 milyon ton olarak kayıtlara geçti.