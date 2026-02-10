Zayıf talep görünümü demir cevherinde yükselişi sınırladı

Çin’de demir cevheri vadeli fiyatları, düşük hammadde fiyatları ve gerileyen sevkiyatların yumuşak talep görünümüyle dengelenmesi sonucu salı günü altı günlük düşüş serisinin ardından yatay kapandı.

Çin’in Dalian Commodity Exchange (DCE) borsasında en fazla işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı ton başına 761,5 yuan (110,19 dolar) seviyesinde değişim göstermeden günü tamamladı.

Singapur’daki gösterge Mart vadeli kontrat ise Singapore Exchange’te yüzde 0,5 artışla 100,4 dolar seviyesine yükseldi ve psikolojik 100 dolar eşiğinin üzerinde işlem gördü.

Limanlardaki demir hareketleri takip ediliyor

Danışmanlık şirketi Mysteel’in verilerine göre 2-8 Şubat haftasında Çin’deki 47 limana ulaşan toplam demir cevheri miktarı haftalık bazda geriledi. Zayıf piyasa temelleri nedeniyle Dalian fiyatlarının düşük seyretmesi, çelik üreticilerini hammadde alımına teşvik etti.

Buna karşın, limanlardaki boşaltma hızındaki artış ve varışlardaki düşüş arz baskısını bir miktar hafifletse de liman stoklarının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi. Shanghai Metals Market, stok erimesi için henüz net bir dönüm noktası oluşmadığını ve yüksek stokların fiyatlar üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceğini kaydetti.

Demir cevheri piyasası gelecek yıl da baskı altında kalabilir

ANZ Research ise hükümetten talepteki yapısal gerilemeyi telafi edecek güçlü bir teşvik gelmemesi halinde demir cevheri piyasasının önümüzdeki yıl da baskı altında kalabileceğini bildirdi.

DCE’de diğer çelik üretim girdileri de geriledi. Koklaşabilir taş kömürü yüzde 1,67, kok kömürü ise yüzde 1,71 düştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri yüzde 0,55, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,65, paslanmaz çelik yüzde 0,63 değer kaybederken, filmaşin yüzde 0,18 yükseldi.