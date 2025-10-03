Alport Mogadişu Doğu Afrika’nın en iyi limanı seçildi

Yayımlanan rapor kapsamında 407 liman değerlendirildi. Mogadişu Limanı, Doğu Afrika’da birinci, dünya genelinde ise 163’üncü sırada yer alarak bölgesel rakiplerini geride bıraktı. Somali’nin en büyük ve tek uluslararası limanı olan 2013 yılından bu yana da Albayrak Grubu tarafından işletilen Mogadişu Limanı, bin 35 metre rıhtım uzunluğu, 350 bin metrekare toplam alanı ve yıllık 310.000 TEU tasarım kapasitesiyle Doğu Afrika’nın ticaret kapısı konumunda. Bugüne kadar 41 milyon dolar yatırım tamamlanırken, devam eden 52 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı ile liman, Somali ekonomisine ivme kazandırmaya devam ediyor. Yerel kalkınmaya katkı sağlayan Alport Mogadishu, çalışanlarının yüzde 95’ini Somali vatandaşlarından oluşturuyor. Böylece hem istihdam hem de bölgesel ticaretin gelişimi açısından örnek bir model ortaya koyuyor.

Trabzon ile başlayan liman yatırımcılığı Afrika'da sürüyor

Albayrak Grubu, Alport markasıyla yürüttüğü liman işletmeciliği faaliyetlerini geniş bir coğrafyada sürdürüyor. Türkiye’de Trabzon Limanı ile başlayan yolculuk Somali (Mogadişu), Gine (Conakry), Azerbaycan (Bakü), Kongo (Pointe-Noire), Gambiya (Banjul) ve Ekvator Ginesi (Bata ve Malabo) limanlarıyla uluslararası bir ağa dönüştü. Tüm liman işletmeciliği operasyonu ile milyonlarca ton elleçleme kapasitesi, binlerce metreyi bulan rıhtım uzunlukları ve modern teknolojik altyapısıyla Albayrak Grubu, Afrika’dan Kafkasya’ya uzanan geniş bir coğrafyada ticaretin hızlanmasına, lojistik maliyetlerin düşmesine ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor.