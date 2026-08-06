Bodrum Boat Show, ikinci yılında yüzde 40 büyüdü: 250’den fazla tekne Bodrum’da görücüye çıkacak

Türkiye’nin denizcilik sektörünü Bodrum’da buluşturan Bodrum Boat Show, 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez kapılarını açacak. ED Fuarcılık organizasyonunda, İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle gerçekleştirilecek fuar; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, MUTTAŞ Denizcilik A.Ş., Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin destekleriyle düzenlenecek. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Bodrum Boat Show, yakaladığı başarının ardından ikinci yılında önemli bir büyüme ivmesiyle, denizcilik sektörünün önde gelen üreticilerini, dünya markalarını, distribütörleri, marina işletmecilerini, broker ve charter firmalarını, yatırımcıları, deniz tutkunlarını ve lüks yaşam meraklılarını Bodrum Limanı’nda bir araya getirecek.

İkinci yılında yüzde 40 büyüme

Bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 büyüme kaydeden Bodrum Boat Show’da katılımcı ve sergi alanı önemli ölçüde genişledi. Fuar kapsamında denizde ve karada 250’den fazla tekne sergilenecek. Katılımcı firma sayısının 200’e yaklaşması beklenirken, fuarda 500’ün üzerinde marka yer alacak. Artan ilgiyle birlikte fuar alanı da büyüdü. Geçtiğimiz yıl 65 olan çadır sayısı bu yıl 95’e yükselirken, Bodrum Limanı’nın tamamı fuar alanı olarak kullanılacak. Dünya çapındaki markalar hem doğrudan hem de Türkiye distribütörleri aracılığıyla fuarda yer alırken, yerli üreticiler de en yeni ürün ve teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Mega yatların yeni adresi Bodrum

Bodrum Boat Show’u benzer organizasyonlardan ayıran en önemli özelliklerden birinin Bodrum Limanı’nın büyük teknelere sağladığı avantaj olacağını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, İstanbul’daki fuarlarda sergilenmesi mümkün olmayan büyük boyutlu teknelerin, Bodrum Limanı sayesinde ziyaretçilerle buluşabileceğini söyledi. Fuarda sergilenecek teknelerin yüzde 10’unun 35 metre üzerindeki süper yat ve mega yatlardan oluşacağını kaydeden Soydan, Bodrum Boat Show’un, Akdeniz’in önemli uluslararası tekne fuarlarında olduğu gibi mega yat segmentine de ev sahipliği yapan sayılı organizasyonlardan biri olma özelliğini güçlendireceğini dile getirdi. Teknelerin yanı sıra deniz motorlarının, ekipman ve aksesuarlarının, marina çözümlerinin, leasing ve sigorta hizmetlerinin, su sporları ekipmanlarının, balıkçılık ve dalış ürünlerinin fuarda ziyaretçilerle buluşacağını belirten Soydan, “İlk yılında sektörün yoğun ilgisiyle karşılaşan Bodrum Boat Show, ikinci yılında bu güveni güçlü bir büyümeye dönüştürdü. Bodrum Boat Show, uluslararası ölçekte güçlü bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.” dedi.

Büyük bir buluşma noktası

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da organizasyonun yalnızca sektör için değil, Bodrum ve bölge ekonomisi açısından da önemli bir değer oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bodrum Boat Show sadece teknelerin sergilendiği bir fuar değil; denizcilik, turizm, ticaret ve yaşam kültürünü bir araya getiren büyük bir buluşma noktası. Bodrum Limanı’nın merkezi konumu, sosyal yaşam alanları ve güçlü altyapısıyla ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Organizasyonumuz, bölge ekonomisine katkı sağlarken Bodrum’un uluslararası denizcilik destinasyonu kimliğini de güçlendiriyor. Önümüzdeki yıllarda Bodrum Boat Show’u Akdeniz’in en önemli denizcilik organizasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz.”