Düzce’de Uluslararası Deniz Hukuku ve Teknolojileri Buluşması

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma, Son Başbakan ve 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, farklı üniversitelerden akademisyenler, davetli konuşmacılar ile Düzce Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, deniz hukuku ve teknolojileri alanlarında yürütülen çalışmaların, yalnızca akademik bir ilgi alanı değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yön veren stratejik bir başlık haline geldiğine dikkat çekti. AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, ülkemiz denizciliğine vizyon katacak sempozyumun Düzce’de düzenlenmesinden büyük onur duyduğunu ifade ederek denizciliğin ülkemizin geleceğinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı

Türkiye deniz taşımacılığında ana rota

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde bilim merkezi ve ileri sanayi ülkesi olmayı hedeflediklerine dikkat çekerek bu anlamda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Ülkemizin denizcilik alanındaki potansiyelinden yeterince pay alamadığına işaret eden Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin kara taşımacılığında köprü, deniz taşımacılığında ise ana rotalardan biri olduğunu belirtti. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi avantajı, stratejik bakış açısıyla pekiştirmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, denizciliğin birçok ticari fırsat sunduğu, denizcilik alanındaki gelişmelerin ülkemizin üretimine ve ihracatına büyük katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu. Düzce Valisi Selçuk Aslan’da konuşmasında ülkemiz devlet yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş isimleri Düzce’de ağırladıkları için onur duyduğunu belirterek Türk milletinin, tarihte bin yıl öncesinden günümüze 3 denize hükmetmiş bir millet olduğunu söyledi. Aslan, dünya ticaretinin dörtte üçünün denizlerde döndüğü günümüzde, ülkemizin denizlerdeki teknolojisini yenileyerek Türkiye Yüzyıl’ına mührünü vuracağına inandığını sözlerine ekledi.

Dünyanın 10. büyük deniz ticaret filosuna sahibiz

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum onur konuklarının konuşmasına geçildi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar konuşmasında dünya ve Türk denizciliğindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Dünya taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğini ifade eden Durmuş Ünüvar, denizlerin büyük riskler ve fırsatlar sunduğunu söyledi. Bu konuda sadece stratejik konum avantajının yeterli olmadığının ve teknolojik gelişmelere de önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Durmuş Ünüvar, Misak-i Milli gibi Mavi Vatan haritasının da çocuklarımızın zihnine kazınmasının önemini yüksek sesle vurguladı. Ülkemizin denizcilikte stratejik yol haritasıyla ilgili dikkat çekici tespitlerde bulunan Ünüvar, ülkemizin dünyanın 10. büyük deniz ticaret filosuna sahip olduğunu belirterek, “Güçlü denizcilik, güçlü Türkiye demek” diye konuştu.

Denizci Millet, Denizci Ülke” Türkiye’nin Kızıl Elması

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkemize hizmet noktasında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile birçok noktada yollarının kesiştiğini söyledi. Arslan, ülkemizin dünyada denizlerdeki otoritelerden biri haline geldiğini dillendirerek bu alanda daha fazla çalışmamız gerektiği değerlendirmesinde bulundu. 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz konuşmasında, ”Denizci millet, denizci ülke.” misyonunun Türkiye’nin kızıl elması olduğunu ifade etti. Denizlere hakim olanın, cihana hakim olacağını söyleyen İsmet Yılmaz, bu alanda hedefe ulaşmak için önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Mavi Vatan kavramının daha önce olmadığını dile getiren İsmet Yılmaz, deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi başta olmak üzere stratejik olarak güçlü adımların atıldığını ifade ederek geleceğin Türkiye’sinin bugünden daha iyi olacağını söyledi.

Binali Yıldırım: “Denizcilik Vazgeçilmez Hedefimizdir”

Son Başbakan ve 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’da konuşmasına , “Denizcilik vazgeçilmez hedefimizdir.” diyerek başladı. Ülkemizin Adalar Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinden dolayı Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmadığını dile getiren Binali Yıldırım, ülkemizin teamüller açısından sözleşmenin birçok maddesine uygun hareket ettiğini belirtti. Deniz teknolojisini; denizlerde egemenlik, güvenlik, araştırma, üretim ve taşımacılık başlıklarında değerlendiren Binali Yıldırım, ülkemizin yüzölçümünün Mavi Vatanla birlikte 1 milyon 245 bin kilometrekare olduğunun altını çizdi. Ülkemizin denizcilikte imal etme, işletme ve geri dönüştürme anlamında dünyanın ender ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Binali Yıldırım, derin deniz madenciliği teknolojisine yatırımın önemine de değindi. Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı hakkında da bilgiler paylaşan Binali Yıldırım, ortak alfabe oluşturduklarını, ortak Türk Tarihi yazılmasının da kararlaştığını ifade ederek Türk Devletleri Teşkilatı’nın dünyadaki Türkler açısından önemli bir güç birliği olduğunu dillendirdi.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2016-2018 Dönemi Müsteşarı ve Emekli Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın moderatörlüğündeki “Türk Denizciliğinin Pusulası: Tehditler, Teknolojiler ve Yeni Ufuklar” başlıklı birinci panel gerçekleştirildi.

Panelde; Trabzon Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır “Orta ve Uzun Vadede Türk Denizciliğinin Önündeki Olası Tehdit ve Fırsatlar”, KOSTER Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer “Türk Denizciliğinde KOSDER’in Yeri ve Geleceği”, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı UDHAM Başkanlığı Strateji Daire Başkanı Faruk Yılmaz “Denizcilikte Teknoloji Yol Haritası”, Türk Loydu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kahraman ise “Denizcilikte Klaslama Faaliyetleri” konulu sunumlarını paylaştı.

Türk denizciliği ile ilgili stratejik bakış

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın moderatörlüğündeki “Türk Denizciliğinde Bilimsel Derinlik ve Teknolojik Hakimiyet: Standartlardan Uyduya, Savunmadan Araştırmaya” başlıklı panelde Türk denizciliğiyle ilgili stratejik bakış açıları geliştirildi. Panelde; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Özgen Ercan Doç. Dr. Özgen Ercan “Denizlerimizde Bilimsel Ölçüm Standardizasyonunun Sağlanması ve Yenilikçi Teknolojilerle Yapılan Çalışmalar”, HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık “HAVELSAN Denizcilik Teknolojileri”, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel “TÜRKSAT ve Denizcilik Faaliyetleri” ve CTech Kurumsal Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ejder Arslan ise “İnsansız Deniz Sistemlerinde İletişimin Dayanıklılığı” başlıklı konuşmalarıyla programa katkı sağladı.

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu’nun moderatörlüğündeki üçüncü panelde ise “Türkiye'nin Deniz Mekansal Planlaması ve Hukuki Çerçevede Denizcilik” konusu ele alındı. Panelde; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2016-2018 Dönemi Müsteşarı ve Emekli Büyükelçi Suat Hayri Aka “Denizcilikte Dönüşüm Çağı: Teknoloji, Hukuk, Ekonomi ve İnsan”, DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Demir “Limanlar Kanununun Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ek Madde 1 Hükmü Üzerine Değerlendirmeler”, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara “Türkiye Cumhuriyeti Deniz Mekansal Planlaması” ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözümler Daire Başkanı Doç. Dr. Eda Manav Özdemir ise “Deniz Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkimin Önemi” başlıklı sunumlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay’ın moderatörlüğündeki dördüncü ve son panelde ise “Mavi Ekonomi: Kıyı Planlaması, Limancılık Stratejisi” konusu masaya yatırıldı. Panelde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2016-2017 Dönemi Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli “Türkiye’de Limancılığın Gelişimi, Mavi Ekonomi ve Uluslararası Ticarete Stratejik Etkisi”, 2017-2019 Dönemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz “Denizi Yaşayanlar İçin Deniz Planlaması” ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Serdar Akdemir ise “Denizcilikte Yeşil Dönüşüm: Kıyı ve Limanlarda Mavi Ekonominin Yeni Rotası” başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

1. Uluslararası Deniz Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu’nun ilk günü, gerçekleştirilen paneller ve teşekkür belgesi takdimleriyle sona erdi.