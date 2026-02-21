Milyonluk tekneler fuarda sergilendi: En pahalısı 300 milyon TL

Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve YATED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Bosphorus Boat Show, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. 500 teknenin yer aldığı fuarda fiyatlar ise 150 bin lira ile 300 milyon lira arasında değişiyor. 35 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuar, 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan "Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda 500'den fazla marka, 500'den fazla tekne, aynı zamanda da çeşitli ekipman ve aksesuar firmalarının yer aldığı bir fuar. Aslında denize dair her şeyi sezon öncesinde bulabileceğiniz Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük fuarıyız biz. Hem katılımcı adedi hem de metrekare bazında. Bu fuarda denize dair her şey var diyoruz. Neden? Çünkü tabii ki sadece teknelerimiz sergilenmiyor. Her bütçeye, her zevke uygun tekne olduğu gibi 3 metreden 30 metreye kadar. Ama aynı zamanda da teknenizin ihtiyaçlarını da karşılayabileceğiniz bir fuar bu. Teknenize gerekli olan ekipman, aksesuar, deniz oyuncakları bakmak istiyorsanız ya da tersane sahipleri, üreticiler, aklınıza gelen ana makinesinden bir sürü ürünü bulabileceğiniz bir organizasyon. Boyları 3 metre ile 30 metre, fiyatları da 150 bin TL ile 300 milyon TL arasında değişiyor’ dedi.

En pahalı teknenin fiyatı 300 milyon TL

Fuarın en pahalı gemisini tanıtan proje müdürü " Tekneler İtalyan menşeli teknelerdir. Tamamen İtalya'da üretilmektedir. Teknemiz 23 metre boyunda, 5.60 genişliğinde. Toplam üç tane misafir kabini var. Altı kişi ağırlanabiliyor. Bir tane de personel kabini var. İki kişi ağırlanıyor. İki adet Volvo IPS 1200 motorlu sevk ediliyor teknemiz. 24-25 knotlara kadar, bu da takriben 50 kilometre saat gibi bir hıza ulaşabiliyor. Fiyatı, opsiyonlu haliyle 4.4 milyon euro civarı, TL karşılığı 300 milyon TL gibi bir şey ediyor" dedi.