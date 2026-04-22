Ordu, gemi turizmine bir limanını daha açacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek çalışmalarla Altınordu Atatürk Rıhtımı, kruvaziyer turizminin yeni adreslerinden biri olacak. 1960’lı yıllardan bu yana yolcu ve yük taşımacılığında aktif olarak kullanılan, 2017 yılında kapatıldıktan sonra şehir turizmine hizmet vermeye başlayan rıhtım, yeniden deniz turizmine kazandırılıyor. Proje kapsamında bölgede kazık çakma ve tabliye yerleştirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Altınordu Atatürk Rıhtımında devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve kısa sürede bitireceğiz. 40 metre derine kazıklar çakılıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ordu muhteşem bir eseri kazanmış olacak” dedi.

Rıhtım 410 metre uzunluğa çıkarılacak

Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında rıhtım 140 metre uzatılarak toplam 410 metre uzunluğa çıkarılacak. Böylece özellikle kruvaziyer turizmi açısından kent önemli bir merkez haline gelecek. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca 3 bin 900 metrekarelik rıhtım alanı oluşturulacak, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi yapılacak ve modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek.