Sürmene Teknesi dünya denizlerinde fark yarattı

Dünyanın en sağlam ve denize uyumlu balıkçı gemilerinin Trabzon Sürmene’de yapıldığını ifade eden M. Rüstem Ergün, “Sürmene’de üretilen balıkçı gemileri tüm yapım tekniği nedeniyle dünya denizlerinde gezebilir, Çok rahat biçimde avlanabilir. Denizde yol almaları çok rahat olur. Ve belki de en önemlisi burada yapılan balıkçı tekneleri açık denizde dalgada fazla sallanmaz. Sürmene teknesi diğer tersanelerin yaptığı teknelere göre daha denizci tekneler olur. Öyle ki bir başka yerde aynı ölçü, ebat ve motor gücünde yapılan teknelerle yarışsa onları geride bırakır” dedi.

Sürmene Ahşap Tekne ve Sac Gemi İmalatçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mahmut Rüstem Ergün, Sürmene’de faaliyet gösteren 11 tersane ile bölge ve ülke kalkınmasına destek olduklarını söyledi. Sürmene Tersane Bölgesinin 300 bin metrekarelik bir alana kurulu olduğunu ve bölgede 11 Tersanenin üretim yaptığını anlatan Ergün, “ Sürmene’de bulunan tersanelerimizle çeşitli boy ve ebatlarda yılda ortalama 40 yeni gemi imalatı yapılıyor. Yani yılda 20 milyon dolar dolayında iş yapılıyor. Tersanelerde istihdam edilen yaklaşık 350 kişi dışında bölgemiz elektrikçi, camcı, mobilyacı onlarca çeşitli sektöre de iş verip Sürmene ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu.

Dolgu işimizi devletimizden bekliyoruz

Bölgede faaliyet gösteren tüm işletmelerin ortak sorunlarının çalıştıracak vasıflı eleman bulamamak olduğunu anlatan Ergün, “Burada herkesin ortak sorunu çalıştıracak vasıflı personel bulma konusunda yaşadıkları sıkıntı. Tersanelerde çalıştıracak insan bulamıyoruz” diye konuştu. Kooperatif olarak ayrıca bölgede yapılması gereken bir dolgu sorunları olduğunu vurgulayan Ergün şöyle konuştu:

“Burada dolgu olması gereken bir alan var. Bunu devletimizin yapmasını istiyoruz. Yaklaşık 36 bin m2’lik bir alan. Burası yapılırsa bize katkısı şu olacak. Mesela bir tersanenin 11 bin m2 alanı var bunun mevcut 9 bin m2 si hâlihazırda var 2 bin m2’ de dolgusu var. Eğer dolgu yapılırsa o zaman nihai proje oluşmuş olacak. Kalan yeri de betonlaştırıp çamurdan kurtulmuş olacağız. Kızakları da yerlerine yerleştirmiş oluruz. Yapılacak bu işlem ile alan büyüdüğü için imalatımız da kolaylaşacak. Tersanelerin üretim kapasitelerine de olumlu yansıyacak. Dolayısıyla istihdamlarını da daha artmasına vesile olacaktır.”