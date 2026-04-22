Trabzon Tersanesi, global üretim üssü olacak

Trabzon Tersanesinin sahip olduğu donamımla dünyanın her noktasına üretim yapabilecek kapasite ve yetenekte olduğunu anlatan Mürtezaoğlu, şirket olarak sektördeki büyümelerini istikrarlı biçimde sürdürdüklerini belirterek. Trabzon’u gemi ve yat üretiminde dünya genelinde bilinen bir merkez haline getirme hedefi ile çalıştıklarını söyledi. Mürtezaoğlu, “ Trabzon’da dünyanın her noktasına gemi inşa ve bakım hizmeti veren bir yapı kurarken, yat üretimimizle de Karadeniz’de denizcilik kültürünü yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Trabzon Tersanesinin çok geniş bir coğrafya ya hizmet verdiğini ifade eden Mürtezaoğlu, bugün Kanada’dan İtalya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar birçok ülkeden talep aldıklarını söyledi. Sürmene Çamburnu’nda ki tesisin 180 metreye kadar olan gemilere hizmet verebilme kapasitesiyle öne çıktığını vurgulayan Mürtezaoğlu, Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmeler ve Gürcistan ile Moldova’da tersane bulunmamasının sektöre önemli bir rekabet avantajı sağladığını söyledi. Mürtezaoğlu, İyidere Lojistik Limanı’nın da devreye girmesinin önemli bir talep doğmasına neden olacağını öne sürdü.

Aynı anda 10 gemiye hizmet verebilecek

Tersanelerinin teknik olarak her tür gemi inşa ve bakımına uygun altyapıya sahip olduğunu dile getiren Genel Müdür Yardımcısı İlyas Mürtezaoğlu, “ Tesislerimizde 142 metre uzunluğundaki nehir-deniz tipi kuru yük gemimiz tamamlanma aşamasında. Ayrıca 174 metre boyundaki yüzer havuzumuzu yılsonuna kadar devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırımın tamamlanmasıyla halen aynı anda 2-3 gemiye hizmet verme kapasitemiz aynı anda 10 gemiye ulaşacak. Artan kapasite ile 350 dolayındaki istihdamı da yılsonunda 500’e ulaştırmayı hedefliyoruz ” diye konuştu.

Trabzon Tersanesinin en önemli farklarından birinin ise mühendislik yaklaşımı olduğunu vurgulayan Mürtezaoğlu, “Günümüzde yaygın olan ‘sök-tak’ yerine, daha zahmetli ama müşteri için ekonomik olan tamir yöntemlerini tercih ediyoruz” dedi. Yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Mürtezaoğlu, seri üretimle lüks hibrit yat üretimine girmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2026 yılı içerisinde bu alandaki yatırımın başlamasını planlandıklarını ifade eden Mürtezaoğlu, bunun içinde mevcut tersane alanı yerine bölgede yeni bir tesis kurulmasının gündemde olduğunu söyledi. Trabzon Tersanesi olarak sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar attıklarını belirten Mürtezaoğlu, tersane çatılarında 1.000 kW kapasiteli GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurmayı planladıklarını ayrıca yağmur suyunun geri kazanımı gibi uygulamalarla karbon ayak izini azaltmayı hedefli ile Yeşil Tersane sertifikası için çalıştıklarını kaydetti.

Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem veren şirketlerinin gelecek vizyonunda savunma sanayinin yer aldığını ifade eden Mürtezaoğlu, “ Tersanemizde askeri gemilerin bakım-onarım ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız sürüyor” dedi.