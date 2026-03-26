Türk sahipli gemi filosuna Ciner ve Yasa dopingi

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Ciner Shipping, 1 milyar dolarlık yeni gemi inşa hamlesini genişletmek için altı dökme yük gemisi siparişi daha verdi. Büyük Türk gemi sahibi Ciner, gözde Çin tersanesinden altı adet yeni dökme yük gemisi siparişi alarak zaten dolu olan sipariş defterini daha da büyüttü. Yunanistan’da Vasileios Papakalodoukas liderliğindeki holdingin denizcilik kolu, New Dayang Shipbuilding'de ultramax tipi gemiler için sözleşme imzaladı. Ciner, Eylül 2025'te de Ciner, Çin'den aldığı yeni gemi siparişiyle konteyner gemiciliğine geri dönmek için adım atmıştı. Önde gelen oyuncu, konteyner gemisi tonajına yönelik yoğun talep karşısında çeşitlendirme yoluna gitmişti

Yasa, konteyner filosunu büyütüyor

Alphaliner'a göre, daha çok kuru yük gemisi ve tanker armatörü olarak bilinen Türk holdingi Yasa Group'un, 2025'in sonlarında bir Çin tersanesine sipariş edilen 3.100 TEU kapasiteli iki adet yeni inşa konteyner gemisinin alıcısı olduğu ortaya çıktı. Jinglu Tersanesi olarak da bilinen Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry, iki gemiyi Ağustos ve Ekim 2028'de teslim edecek. Gemilerin; yaklaşık 41.000 ton dedveyte, 199,90 metre tam boya ve 35,30 metre genişliğe sahip SDARI Sealion 3100 tasarımı olacağı öngörülüyor. Bu boyut sınıfındaki Çin yapımı gemilerin güncel maliyetinin 45 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor; ancak Yasa'nın sipariş ettiği bu iki gemi için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Yasa, konteyner taşımacılığında bu kapasite segmentine giren ilk Türk armatör değil. Bir diğer Türk grubu olan Ciner de Eylül 2025'te New Dayang Tersanesi'ne, teslimatı 2028 başlarında yapılmak üzere oldukça benzer, hatta muhtemelen birebir aynı özelliklerde iki gemi siparişi vermişti. Alphaliner, bazı kaynakların Yasa'nın söz konusu sınıftaki sipariş sayısını dörde çıkardığını iddia ettiğini, ancak bu bilginin henüz teyit edilmediğini belirtiyor.

2026’ya yarım milyar $’lık yatırımla başlamışlardı

Sektör temsilcileri, Türk armatörlerin hem kuru yük hem konteyner hem de enerji taşımacılığında eş zamanlı büyüme arayışında olduğuna dikkat çekiyor. Küresel ticarette enerji rotalarının yeniden şekillenmesi Türk armatörleri harekete geçirmiş, artan tanker talebiyle birlikte sadece ocak ayında dönemde yaklaşık 500 milyon dolarlık gemi yatırımı açıklanmıştı. Koç Holding’in ana şirketlerinden Aygaz, Gülsün Nazlı Karamehmet Williams yönetimindeki Advantage Tankers, Stella Tanker ve Yavuz Kalkavan liderliğindeki Beşiktaş Denizcilik yıla gemi yatırımıyla başlayan gruplar arasında. Toplamda 500 milyon doları bulan enerji sektörüne yönelik gemi yatırımlarına yönelik EKONOMİ gazetesine değerlendirme yapan Beşiktaş Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kalkavan, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yatırım haberi geleceğini belirterek, Türk denizciliğinin “lig atladığını” vurgulamıştı. Türk sahipli filo 2025’te 53 milyon DWT’ye ulaşarak dünyada ilk 10’a yükselmişti. Büyümenin bu yıl da devam etmesi bekleniyor.