Türk süperyat YAZZ Ege’de hayat kurtardı

YAZZ mürettebatı, uluslararası denizcilik kuralları ve denizde can kurtarma yükümlülüğü kapsamında hareket ederek, yangın çıkan teknedeki kişilerin güvenli şekilde tahliye edilmesine destek verdi. Kurtarılan kişilerin güvenli bölgeye ulaştırılmasına katkı sağlayan ekip, hızlı ve koordineli müdahalesiyle olası daha büyük bir riskin önüne geçilmesinde rol oynadı.

Denizde yardımlaşma kültürünün güçlü bir örneğini ortaya koyan bu müdahale, YAZZ mürettebatının profesyonel yaklaşımını ve denizcilik sorumluluğunu da ortaya koydu. Olayla ilgili resmi makamların incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.