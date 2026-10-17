Türk yatçılığında yeni rota çizildi: TYFED sektörü bir araya getirecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

“Rotamızı Yeniden Çiziyoruz” sloganıyla yola çıkan federasyon; yat üretiminden işletmeciliğe, marina hizmetlerinden bakım ve onarıma kadar sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getirmeyi hedefliyor. Merkezi Muğla’da bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir üst kuruluş olarak faaliyet gösterecek TYFED, Türk yat sektörünün ulusal ve uluslararası alandaki temsil gücünü artırmayı, ortak sorunlara çözüm geliştirmeyi ve Türkiye’nin dünya yatçılığındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yat sektöründe ortak temsil dönemi başlıyor

Türkiye yat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren derneklerin ortak girişimiyle oluşturulan Tüm Yat Sektörü Federasyonu (TYFED), kuruluşunu Bodrum Boat Show kapsamında Bodrum Denizciler Derneği’nde düzenlenen kokteylle ilan etti. Yat üretiminden işletmeciliğe, kaptanlık ve mürettebat hizmetlerinden bakım-onarım ve refit faaliyetlerine, marina işletmeciliğinden brokerlık, charter, eğitim, sigorta, finans, teknik hizmetler ve tedarik zincirine kadar geniş bir faaliyet alanını kapsayan federasyon, sektörün farklı meslek gruplarının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesini amaçlıyor.

Türkiye; yat üretimi, deniz turizmi, coğrafi konumu, kıyı altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve köklü denizcilik birikimiyle uluslararası yat sektöründe önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Bununla birlikte sektörün üretim, işletme, hizmet ve istihdam alanlarında faaliyet gösteren farklı bileşenlerinin ortak sorunlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, sağlıklı sektörel verilerin oluşturulması ve ulusal politikaların geliştirilmesine birlikte katkı sunulması önem taşıyor.

TYFED, bu ihtiyaç doğrultusunda sektörde faaliyet gösteren derneklerin kurumsal kimliklerini ve bağımsızlıklarını koruyarak ortak bir temsil ve iş birliği zemini oluşturmayı hedefliyor. Federasyonun temel yaklaşımını adil ve dengeli temsil, katılımcılık, şeffaflık, mesleki dayanışma ve ortak akılla çözüm üretme ilkeleri oluşturuyor.

Federasyonun kuruluşuyla birlikte hedeflenen değişimlerden biri de sektörün sorunlarını yalnızca gündeme taşıyan bir yapı yerine araştırma yapan, veri üreten, çözüm önerileri geliştiren ve ilgili kurumlarla sürekli iletişim kuran kurumsal bir mekanizmanın oluşturulması. Bu doğrultuda TYFED; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve uluslararası sektör temsilcileriyle iş birliği geliştirerek yatçılığın geleceğine yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mevzuat, mesleki yeterlilik, çalışma hayatı, eğitim, kıyı altyapısı, sürdürülebilirlik, yatırım ortamı ve uluslararası rekabet gücü, federasyonun ortak çalışma alanları arasında yer alıyor.

Türk yat sektörünün envanteri çıkarılacak

TYFED’in öncelikli çalışma alanlarından birini, Türkiye yat sektörünün mevcut durumunu bilimsel ve ölçülebilir verilerle ortaya koyacak kapsamlı bir sektörel envanterin hazırlanması oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye’deki yatlar, üretim ve bakım-onarım tesisleri, marina ve çekek yerleri, sektörde faaliyet gösteren işletmeler, meslek grupları, eğitim kuruluşları ve hizmet sağlayıcıların kapasitelerine ilişkin verilerin toplanması, sınıflandırılması ve analiz edilmesi hedefleniyor.

Elde edilecek verilerin sektör politikalarının geliştirilmesinde, yatırım kararlarının alınmasında, altyapı planlamalarında ve uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasında danışman ve yol gösterici olması amaçlanıyor.

Federasyonun çalışma gündeminde mesleki standartlar ve nitelikli istihdam da öncelikli başlıklar arasında bulunuyor. TYFED; yat sektöründe görev yapan kaptanların, mürettebatın, teknik personelin ve diğer çalışanların mesleki gelişimlerinin desteklenmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini temel hedefleri arasında değerlendiriyor.

Mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi, eğitim ve sertifikasyon sistemlerinin uluslararası standartlarla uyumlaştırılması, meslek gruplarının görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi, özlük ve sigorta haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Federasyon ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla iş birliği geliştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, gençlerin sektöre kazandırılmasına ve uygulamalı eğitim olanaklarının artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Marina ve bağlama kapasitesi, tersane ve çekek yeri altyapısı, bakım-onarım olanakları ve kıyı alanlarının planlanması da TYFED’in öncelikli çalışma konuları arasında yer alıyor. Federasyon, mevcut kapasitenin iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni altyapı olanaklarının geliştirilmesi için kamu kurumları ve ilgili paydaşlarla ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

Deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, denizcilik kültürünün yaşatılması ve sürdürülebilir yatçılık uygulamalarının yaygınlaştırılması da federasyonun temel hedefleri arasında bulunuyor.

Sekiz dernek TYFED çatısı altında buluştu

Türk yat sektörünün uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılması, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi, sektörün küresel standartlarla uyumunun güçlendirilmesi ve yeni iş birliği olanaklarının oluşturulması TYFED’in hedefleri arasında yer alıyor. Federasyon, Türkiye’nin yatçılık alanındaki üretim ve hizmet kapasitesinin yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de daha etkin temsil edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Dünya ile Entegre Bir Türk Yat Sektörü – Rotamızı Yeniden Çiziyoruz” yaklaşımıyla çalışmalarına başlayan TYFED, farklı meslek gruplarının bilgi birikimini ve kurumsal gücünü ortak bir gelecek için bir araya getiriyor.

Federasyonun kuruluş tüzüğünde sekiz kurucu dernek bulunuyor. Bu dernekler şöyle sıralanıyor:

Antalya Ticari Yatçılar Derneği

Bodrum Denizciler Derneği

İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği

Marmaris Denizcileri ve Kaptanları Koruma Derneği

Profesyonel Yatçılar Derneği

Uluslararası Yat Sektörü Çalışanları Derneği

Yelkenli Gemide Eğitim Derneği

Young Professionals in Yachting Derneği

TYFED’in ilk genel kuruluna kadar görev yapacak geçici yönetim kurulu da açıklandı. Federasyonun geçici yönetim kurulunda şu isimler görev alacak:

Başkan: Levent Baktır

Başkan yardımcısı: Tuna Altunkaya

Genel sekreter: Halil Özyanık

Sayman: Nazif Karaman

Yönetim kurulu üyesi: Hüseyin Akduman

Yönetim kurulu üyesi: Sarp Gürenli

Yönetim kurulu üyesi: Mete Çeçe

Yönetim kurulu üyesi: Ümit Süha Ünal

Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurul gerçekleştirilene kadar federasyonun temsilini ve kuruluş dönemine ilişkin çalışmalarını yürütecek.

TYFED’in kuruluşunun, Türk yat sektörünün farklı alanlarından temsilcileri bir araya getiren Bodrum Boat Show kapsamında duyurulması, federasyonun birlik ve ortak temsil yaklaşımını da yansıttı. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te Bodrum Denizciler Derneği’nde gerçekleştirilen kuruluş kokteyli, farklı bölgelerden ve meslek gruplarından sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Tüm Yat Sektörü Federasyonu, yeni dönemde Türk yat sektörünün ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirmek, sektörün ulusal ve uluslararası temsil gücünü artırmak ve Türkiye’nin dünya yatçılığındaki geleceğine birlikte yön vermek amacıyla çalışmalarını sürdürecek.