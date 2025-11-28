  1. Ekonomim
  2. Denizcilik
  3. Türkiye, IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi
Takip Et

Türkiye, IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) 34. Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonucunda IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye, IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı Konsey seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra’da düzenlenmekte olan 34'üncü Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün (28 Kasım) gerçekleştirilen seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçilmiştir. Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye’nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Denizcilik
Düzce’de Uluslararası Deniz Hukuku ve Teknolojileri Buluşması
Düzce’de Uluslararası Deniz Hukuku ve Teknolojileri Buluşması
Bakan Uraloğlu: Denizcilik Başkanlığı kurulması ile ilgili bir çalışmamız var
Denizcilik Başkanlığı kurulması ile ilgili bir çalışmamız var
Alport Mogadişu Doğu Afrika’nın en iyi limanı seçildi
Alport Mogadişu Doğu Afrika’nın en iyi limanı seçildi
Riport Rize Limanı’nda yüzde 35 büyüme gerçekleşti
Riport Rize Limanı’nda yüzde 35 büyüme gerçekleşti
HOPAPORT’ta elleçlenen yük yüzde 30 azaldı
HOPAPORT’ta elleçlenen yük yüzde 30 azaldı
Navlun dip yaptı, gemi siparişleri yüzde 64 azaldı
Navlun dip yaptı, gemi siparişleri yüzde 64 azaldı