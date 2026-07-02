YATED, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılını geleceğin denizcileriyle kutladı

Etkinlikte konuşan YATED Genel Müdürü Kadir Karakaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girişinin üzerinden tam 100 yıl geçtiğini hatırlatan Karakaya, “Cumhuriyet tarihimizin en önemli devrimlerinden biri olan Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girişinin üzerinden tam yüz yıl geçti. Ülkemizin ekonomisiyle ticaretinin gelişiminde ve bağımsızlığının tescillenmesinde mihenk taşı niteliğindeki bu anlamlı günü hep birlikte kutluyoruz.” dedi. Kabotaj hakkının Cumhuriyet öncesinde yabancı ülkelere tanınan önemli bir imtiyaz olduğunu belirten Karakaya, bu hakkın Türk denizcilerine kazandırılmasıyla birlikte denizcilik sektörünün gelişiminin ve ekonomik kalkınmanın önünün açıldığını ifade etti.

‘Bugünün öğrencileri yarının başarılı denizcileri olacak’

Kutlamaların gençlerle birlikte gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Karakaya, geleceğin denizcilerine olan güvenini de dile getirdi. Karakaya, “Aramızda gelecekte denizcilik alanında çok önemli yerlere gelecek, büyük başarılara imza atacak gençlerimizi görüyoruz. Yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda onlarla bir araya gelmek, başarılarını takdir etmek ve bu özel günü birlikte paylaşmak istedik.” diye konuştu.

Deniz şehitleri unutulmadı

Adalar gezisi sırasında gerçekleştirilen törende deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Denizcilik kültürünün ve milli denizcilik bilincinin yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, öğrencilerin gün boyu süren gezi programıyla sona erdi.