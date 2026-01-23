YATED’in ev sahipliğinde Avrupa’nın en büyük teknecilik buluşması İstanbul’da gerçekleşecek

Sürdürülebilir teknecilik ve deniz turizmi endüstrisini ilerletmek, temsil etmek amacıyla kurulan Avrupa Teknecilik Endüstrisi Derneği’nin (EBI) Yılda iki kez düzenlenen Genel Kurul Toplantısı 20 Ocak 2026 tarihinde Almanya’da Boot Düsseldorf Fuarı’nda gerçekleştirildi. EBI’nin stratejik öneminin ve EBI topluluğunun büyümesinin ele alındığı toplantıda, 2025 yılında denizcilik sektörünün istatistiki bilgilerini içeren Economic Index de açıklandı. Üç yeni üye British Marine, Nordic Cluster ve Volvo Penta’nın katılımıyla 24 ülke, 34 üyeye ulaşan EBI’nin 2025 yılı faaliyetlerinin de ele alındığı toplantıda, EBI’nın 2025-2028 stratejisi de üyelere sunuldu.

Çevre dostu ve enerji verimli üretim

Türkiye’den Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) 2024 yılında tam üye olarak kabul edildiği EBI’nin toplantısına YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu katılırken, EBI’nın bir sonraki Genel Kurul Toplantısı’nın YATED’in ev sahipliğinde 8-10 Haziran 2026 tarihleri İstanbul’da yapılacağı açıklandı. EBI’nin İstanbul’daki bir sonraki Genel Kurul Toplantısı’na ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Murat Bekiroğlu, “Bu toplantı, Türk yat ve tekne endüstrisinin uluslararası düzeyde tanınması ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olacaktır. Türkiye’nin denizcilik ve turizmdeki stratejik konumunu ve güçlü üretim kapasitesini EBI üyeleriyle paylaşma fırsatını bulacağız. Yat endüstrisi, son yıllarda çevre dostu ve enerji verimli teknolojilere yönelerek önemli bir dönüşüm süreci geçirmektedir. Biz de YATED olarak bu dönüşümü daha da ileriye taşıyacak projeleri destekliyor ve sürdürülebilirlik konusunda sektöre öncülük etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Bilinçlendirmeye devam edeceğiz

YATED’in EBI’ye katılımının Türkiye’nin denizcilik sektöründeki pozisyonunu pekiştirdiğini belirten Bekiroğlu, “EBI’nin küresel denizcilik endüstrisindeki etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, üyeliğimizin Türk yat ve tekne endüstrisi için büyük bir fırsat sunduğunu görmekteyiz. Sürdürülebilirlik, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da önemli bir konu. EBI ile iş birliği içinde, sektörümüzde sürdürülebilir uygulamaları

daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Hem yerli hem de uluslararası alanda, sektördeki tüm paydaşları sürdürülebilir uygulamalar konusunda daha fazla bilinçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çevresel sürdürülebilirlik bizim için ön planda

Toplantıda ayrıca, EBI’nın 2025-2028 stratejilerinin ve ekonomik verilerin değerlendirildiğini, bu süreçte denizcilik sektörünün daha fazla çevre dostu uygulamalar benimsemesi gerektiğine vurgu yapıldığını belirten Bekiroğlu, “Sektörümüz, doğayla iç içe olan bir alan olduğu için çevresel sürdürülebilirlik bizim için her zaman ön planda olmuştur. Bu bağlamda, EBI ile birlikte atacağımız adımlar, denizlerimizin korunmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına ve karbon salınımının azaltılmasına büyük katkı sağlayacaktır. İstanbul’daki toplantıda, bu alanlarda daha somut projeler ve iş birliği fırsatları oluşturmak için planlar yapmayı umuyoruz.” dedi.