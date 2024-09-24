Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu'ndan kayıt dışılıkla mücadele çağrısı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'deki iş dünyasının güncel gündemini paylaştı.

Kasapoğlu, İŞKUR aracılığıyla uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının etkinliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Denizli'de bu programların mesleki eğitim kurslarına göre daha başarılı sonuçlar verdiğini ancak son yıllarda yararlanıcı sayısının düştüğünü belirtti. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda teşvik programlarının daha sıkı kurgulanması gerektiğini ifade etti.

Göçmen işgücü

Kasapoğlu, yabancı uyruklu vatandaşların işgücü piyasasına entegrasyonuna dikkat çekti. Daha önce uygulanan Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) gibi uygulamaların Denizli'ye uyarlanabileceğini kaydetti. Ayrıca çalışma izinlerinin alınmasındaki bürokratik engellerin "geçici çalışma izni" statüsüyle aşılması gerektiğini belirtti.

Mesleki eğitim ve istihdam bağlantısı

Mesleki eğitimden istihdama hızlı geçişin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, mesleki ortaöğretim ve ön lisans programlarından mezun olan bireylerin işgücü piyasasına girişlerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, MYO'larla uzun dönem staj veya uygulamalı ders için protokol yapan firmalara sosyal sigorta prim teşviki sağlanması önerisinde bulundu.

Kayıt dışılıkla mücadele

Başkan Kasapoğlu, konuşmasında kayıt dışılıkla mücadele konusuna da dikkat çekti. Gençler, kadınlar ve göçmenler için iyi tasarlanmış eğitim programlarına ve bağlantılı güçlü istihdam teşviklerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.