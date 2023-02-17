Deprem bölgelerine gıda için eşleştirme merkezleri

Barış SEDEF

Deprem bölgesine gıda tedarikini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek adına Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) tarafından iller arasında eşleştirme merkezleri kurulurken, Hadımköy Arnavutköy Sanayi ve İş Adamları Derneği (HASİAD) tarafından deprem bölgelerine 1 haftada 91 konteyner teslim edilmesi planlanıyor.

HASİAD ve YESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, acil eylem planı doğrultusunda hasar almamış illerin YESİDEF’in önderliğinde hasar alan illerle eşleştirdiklerini anlattı.

Bozdağ, “Daha sonra eşleştirme merkezi olarak kurduğumuz yerlerde arkadaşlarımızla birlikte hareket ederek bölgeye gittik. Burada 46 mutfak 2 bine yakın gönüllü arkadaşımızla günlük 400 bin çorba ve hazır yemeyi deprem bölgelerine ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

91 konteyner yaptırdık

Kahramanmaraş, Elbistan, Hatay, Osmaniye, Adana ve Şanlıurfa’da yoğun bir şekilde yardım seferberliği yapıldığını ileten Bozdağ, “Hadımköy Arnavutköy Sanayi ve İş Adamları Derneği üyelerimize döndüğümüzde ise depremden 12 saat sonraki süreçte yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık yardım toplayarak bölgeye 150 kriko, 6 bin battaniyeyi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede’nin önderliğinde gönderdik” dedi.

Daha sonra bölge sanayicileriyle birlikte 91 konteyner yaptırarak, Hatay’a göndermeye başladıklarını anlatan Bozdağ, “İlk 18 konteynerimiz yola çıktı ve bölgeye gitti kalan konteynerlerimizin de tamamının 1 hafta içerisinde bölgede olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Bölgede bir grup öğrenciyle havalimanında karşılaştıklarını anlatan Bozdağ, “Bu öğrenciler yaklaşık 4 bin fener, 3 bin pil topladılar ve bunları yardım noktalarına ulaştırmamızı isterdiler biz de bu hususta kendilerine destek olduk ve 400 kilo yükle depremin olduğu günü Hatay’a fener ve pil ulaştırdık” dedi.

9 Şubat Perşembe günü bölgeye gittiklerini anlatan Bozdağ, “Buralarda yemek sanayicisiyle, sanayicilerin ortaklaşa bir şekilde hareket etmesini kararlaştırdık” dedi. Mersin Valiliği’nin koordinasyonunda seyyar mutfaklar kurduklarına işaret eden Bozdağ, “Adıyaman’dan Sunset Mayo, Malatya’da LC Waikiki, Kahramanmaraş’ta Kipaş Holding ile irtibata geçtik. Kipaş Holding’in okulunda seyyar mutfaklar kurarak yemek yapım hacmimizi artırdık” açıklamalarında bulundu.

Amerikalılar da seferber oldu

Adana’da bir otelde Amerikalı bir aşçının bölgeye 40 aşçı getirdiğine vurgu yapan Bozdağ, “Bu aşçılar bulundukları otelin bahçesinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yemek yapıyorlardı. Biz de onlara Adana’da boş olan büyük bir mutfağımızı tahsis ettirerek, sürece daha fazla katkıda bulunmalarını sağladık” dedi.

YESİDEF’in Adana Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanları ile entegre bir şekilde çalıştığına vurgu yapan Bozdağ, “YESİDEF, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Hizmet Sektör Meclisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımızla koordine olduk” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konteyner konusunda bölgede ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve bunun karşılanması için sanayicilerin seferber olduğunu bildirdi. TOBB, HASİAD, YESİDEF, Türkiye Hizmet Sektör Meclisi’nin entegre bir şekilde hareket ettiğini anlatan Bozdağ, bu entegrasyon sayesinde yardımların hızlı bir şekilde ulaştığını söyledi.

İSİFED, deprem bölgesine 15 TIR gönderdi

Deprem bölgelerine 15 konteyner gönderdiklerinin altını çizen İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu, “Bireysel olarak derneklerimiz de bu konuyla ilgili seferber oldular. Gıda, battaniye ve kumanya başta olmak üzere bölgeye birçok yardımı ulaştırdık. Yeni gönderilecek yardımlarımızı ise bölgeden talep edilen ihtiyaçlara göre şekillendiriyoruz. İlave olarak üyelerimizin de bireysel olarak yapmış oldukları yardımlar da var” açıklamalarında bulundu.