Deprem sonrası kapasitelerin küçüleceği belirtiliyor

SELÇUK ALTUN

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından özellikle reasürans yenilemelerinde sigorta şirketlerini zorlu bir süreç bekliyor. Türkiye’ye ayrılan kapasitenin daralması öngörülürken, primlerde artış ve yenilemelerde çeşitli muafiyetler olabileceği belirtiliyor.

Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, şirketin üst düzey yöneticileri ile birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurdukları çadır kenti gezdi. Gezide EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, depremin etkilerini sigorta sektörü açısından değerlendirdi. Bu depremlerden sonra özellikle reasürans yenilemelerinde prim artışları olacağını ve zorlanmalar görüleceğini dile getiren Yılmaz, “Hiç olmadığı kadar DASK, konut ve işyeri sigortalarıyla ilgili talep alıyoruz. Bununla birlikte enflasyonla birlikte değerlerde çok ciddi bir artış var. Bu artış sigorta şirketleri kapasitelerini de etkiliyor. Belki reasürörlerin Türkiye için ayırdıkları kapasiteler küçülecek. Dolayısıyla özellikle 2024 yılında kapasite bulma anlamında zorlanacağız. Şartlar da büyük olasılıkla değişecek. Muafiyetler de gelebilir. Daha fazla prim artışları görülebilir. Enflasyon artışlarıyla birlikte artan sigorta bedellerinden dolayısıyla sigorta şirketleri üzerindeki yük ciddi anlamda artacak. Dolayısıyla doğru primler alıp, bunları reasürörlere doğru anlatıp, kapasiteyi korumak öncelikli olmalı” dedi.

“150-200 milyon TL hasar bekliyoruz”

Depremin vurduğu illerin Koru Sigorta’nın yoğun üretim yaptığı bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, özellikle kasko, iş yerleri ve konut sigortaları anlamında ciddi bir portföy sahibi olduklarını söyledi. Kasko ve konutun yanı sıra Arsuz’da Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği iskele ve Antakya Ticaret Odası binası da dahil olmak üzere pek çok sanayi tesisine ve depoya güvence sağladıklarının altını çizen Yılmaz, “Sigortalılarımızda çok ciddi boyutta bir hasar yok. Bazı depolarımızın içindeki emtialar hasar aldı. Maraş’ta çaydanlık üreten bir tesisimiz var. Tesis o kadar iyi ki, çaydanlıklar bile devrilmemiş. Bizi çok zorlayacak bir yükümüz yok. 150 - 200 milyon TL civarında bir hasar bekliyoruz. Bizim de 300 milyon liraya yakın bir reasürans korumamız var. Dolayısıyla bizi zorlayabilecek bir durum görünmüyor. Şirketin kasasından çıkacak para konservasyon, yenileme ve dengeleme karşılığı ile birlikte 4-5 milyon TL gibi bir rakam olacak” açıklamasında bulundu.

Diğer taraftan, DASK’tan gelecek bedellere göre konut sigortası hasarı ödediklerini belirten Yılmaz, “Orada ne kadar pert ne kadar onarım gelecek bilmiyoruz. Biz tüm konut hasarlarını üst limitten açtık. Teminatta ne kadar rakam varsa üst limitten açtık ki toplam yükümüzü görelim. Buradan gelecek sonuca göre rakam aşağı da çekilebilir. Bir de reasürörlere bunu bildirdik. Dolayısıyla bizi zorlayacak bir durum yok, bu rakam daha aşağı iner ama yukarı çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Kırıkhan’ın ardından Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’yı gezen Yılmaz, bölgede sigorta taleplerinin karşılanması için bir ortam bulunmadığını söyledi. Mevcut sigorta poliçelerinin 8 Mayıs’a kadar uzatıldığını hatırlatan Yılmaz, “SEDDK, bu kararıyla en azından burada sigortasız kalma durumunu ortadan kaldırdı. Ancak, yeni bir sigorta yaptırma konusu ciddi anlamda problem. Buradaki binaları gördükten sonra hangisi sağlam, hangisi hasarlı bunu oturduğumuz yerden çözmemiz mümkün değil. Acentelerimizin de binaları yerle bir olmuş. Bir kısmı çadırda kalıyor, bir kısmı ili terk etmiş. Onlardan da sağlıklı bilgi almamız bu şartlarda pek mümkün görünmüyor. Bu bölgedeki acentelerin ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Biz acentelerin ilk olarak 1 ay önceden komisyonlarını peşin ödedik. Yeniden ofis kurmak isteyenler için elimizdeki bilgisayarlardan organize ettik ve bilgisayar gönderdik. Başka ile giden acenteler varsa oradaki ihtiyaçlarına yönelik destekler sunduk. Tüm acenteleri tek bir şirketin destekleyerek hayata döndürmesi mümkün değil. Bu işbirliğiyle olabilecek bir şey. Herkesin el ele vermesi gerekiyor. Bu bölgede artık 1 yıl içerisinde sigortalanabilecek bir şey bulmak artık çok zor. Diğer illerde en azından hayatta kalmaları açısından desteklenmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kırıkhan’a çadır kent

Koru Sigorta, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 50 çadırlık çadır kent kurdu. Çadır kentte mutfak, depo, su deposu, çamaşırhane, tuvalet, ihtiyaç çadırı gibi sosyal donatı alanları da bulunuyor. İlk deprem olduğunda bu denli yıkım olduğunu anlayamadıklarını kaydeden Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, sonrasında gelen bilgilerden işin ciddiyetinin farkına vardıklarını belirterek, “Gördük ki, buradaki hasarı devlet tek başına kaldıramaz. Bölgedeki en yoğun ihtiyacın barınma olduğunu öğrendik. Bu nedenle, alt ve üst yapısıyla bir çadır kent kurma kararı aldık. Henüz stoklar bitmeden çadır siparişi verdik. 50 adet ve içerisinde 10 kişinin kalabileceği, minimum 500 kişinin barınabileceği bir çadır kent oluşturduk. Çadırların içerisinde elektrik alt yapısı ve ısıtıcısı mevcut. Bunun yanı sıra yemekhane, revir, depo, çocuklar için oyun alanları yapıldı. 30 tonluk su deposu var. Ortak çeşme alt yapısı yapılıyor” dedi. Yılmaz, 1 yıl boyunca çadır kentin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

GELECEK, ‘AİLE SİGORTACILIĞI’ YAKLAŞIMINDA

● AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, aile sigortacılığı yaklaşımında acentelerin üstlendiği role değinerek şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak acentelerimizle birlikte hedefimiz; her bir müşterimizin bir ailenin parçası olduğunu göz önünde bulundurmak ve müşterilerimizi aileleriyle birlikte etkileyen, tüm risk faktörlerini yönetebilmek. Bu nedenle, yalnızca müşteriler tarafından talep edilen poliçenin teklif ve satış sürecine odaklanmak yerine, onları yakından tanıyarak, olası tüm risklerini öngörerek, sağlıktan konuta, araçtan birikim sigortalarına, cep telefonundan evcil hayvan sigortasına, tüm ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek odağıyla hareket ediyoruz. Aile sigortacılığı dediğimiz bu yaklaşımın geleceğin sigortacılığı olduğunu düşünüyoruz. Sektördeki birçok şirketin aksine acentesiyle yakın temasta olan bir şirket olmaya devam edeceğiz.”

EKSPERLİK İÇİN ÖN ELEME SINAVI 24 HAZİRAN’DA YAPILACAK

● Deprem felaketi sebebiyle ertelenen sigorta eksperliği kurslarının yeni tarihi ve detayları belli oldu. Türkiye çapında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının karşılanması amacıyla 2023 yılı içerisinde sigorta eksperliği kursu açılacağı ve ön eleme sınavının 30 Nisan 2023 tarihinde yapılacağının ilan edilmişti. Ancak, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve çevre illeri etkileyen depremler nedeniyle kurslara ilişkin ön alım başvurularının ve ön eleme sınavının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan duyuruda; kurslara ilişkin ön alım başvurularının (toplam 300 kontenjan) 20 Mart – 14 Nisan 2023 tarihleri arasında Sigortacılık Eğitim Merkezine yapılacağı ve ön eleme sınavının da 24 Haziran 2023 tarihinde düzenleneceği açıklandı.