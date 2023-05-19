Deri ve kürk konfeksiyonundan 50 milyon dolar ihracat

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince Antalya'da düzenlenen 10. Deri ve Kürk Moda Fuarı'na (Leather&Fur Fashion Show) katılan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, deri ve kürk konfeksiyon sektörünün deri ve deri mamulleri sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Deri ve kürk konfeksiyonunun katma değeri yüksek sektör olduğuna işaret eden Karaca, "Deri ve deri mamullerinde kilogram başına ihracat değeri 10,2 dolar, deri ve kürk konfeksiyonunda bu rakam 118 dolarlara kadar çıkıyor. Ana hedefimiz katma değerli ürün, katma değerli ürün ihracı ve ülkemize katkısı. Sektör olarak zaten en değerli ihracat yapan 4. sektörüz. Deri ve kürk konfeksiyon sektörü bu konuda bize çok yardımcı oluyor ve destek veriyor." diye konuştu.

Deri ve mamulleri olarak geçen yılı 2,58 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını dile getiren Karaca, bu yıla endişeyle başladıklarını ancak rakamların sevindirici nitelikte olduğunu kaydetti.

İhracatta kilogram başına değerin 9,2 dolardan 10,2 dolara çıktığını ifade eden Karaca, "İlk 4 ayda deri ve kürk konfeksiyon sektörü 50 milyon dolarla yüzde 23'lük bir artış sergiledi. Her yıl endişeli başlıyoruz ama sektörümüz ve ihracatçılarımız çok dinamik." dedi.

E-ticaret ile dünya geneline ihracat

Deri ve kürk konfeksiyonunun dışında ayakkabı, saraciye gibi diğer deri ve mamulleri sektörlerinde de ihracat rakamlarının artış gösterdiğini belirten Karaca, genel olarak yılı yaklaşık 2,5 milyar dolarla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Deri ve mamullerinde 163 ülkeye ihracat yaptıklarını ve her geçen gün ülke sayısını artırdıklarını belirten Karaca, şunları söyledi:

"Günümüzde e-ticaret de ön plana çıktı. Biz de hedef ülkeleri belirlerken istatistiklere bakıyoruz, en çok ihracatımız nereye olabilir, en çok alıcı kim? Bunlara bakıyoruz. E-ticaret 5 trilyon doları geçmiş durumda ve 5 yıl içerisinde 10 trilyon doların üzerine çıkması hedefleniyor. Biz de 'e-ticaret ile hedefimiz dünya, ülke değil' diyoruz. Bu bağlamda e-ticaret komitesini kurduk ve faaliyetlerine devam ediyor."

Rusya ve Ukrayna savaşına rağmen ihracat arttı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen de geçen yılı deri konfeksiyonda 236 milyon dolarla kapattıklarını söyledi.

Deri ve kürk konfeksiyonunda ana pazarı Rusya ve Ukrayna'nın oluşturduğunu dile getiren Gözmen, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam etmesine rağmen sektörümüz yüzde 23'lük bir artışa imza attı. Sektörün değişik pazarlara yönelmesiyle, özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki ciddi artışlarla Rusya'daki kayıp sübvanse edildi." dedi.

Deri ve kürk konfeksiyonunun deri ve mamulleri sektörleri içinde önemli bileşeni olduğunu belirten Gözmen, sektörde sadece yüzde 5'lik bir ithalat gerçekleştirildiğini, genel olarak ihracat fazlası veren bir sektör olduğunu kaydetti.

Deri ve kürk konfeksiyonunda 50'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gözmen, "Ürünlerimiz soğuk iklimdeki ülkelere yönelik olmasına rağmen ürün çeşitliliğimiz, tabakhane altyapımız sayesinde neredeyse her ülkeye ürün satabilecek duruma geldik. Arkadaşlarımızın pazarlamadaki başarısı da yadsınamaz." dedi.

Yıl sonu için 300 milyon dolarlık hedef

Gözmen, sektör olarak dünyada önemli bir potansiyele sahip olduklarını ve kalite açısından ön plana çıktıklarını bildirdi.

İhracatta dengeli ve istikrarlı büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Gözmen, "Geçen seneyi 236 milyon dolarla kapattık, bu sene yaklaşık yüzde 20'lik bir artışla 300 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Çok büyük zıplamalar beklemiyoruz, çünkü kullandığımız ürün tamamen insanların yediği ürünlerden çıkan atıklardan elde ediliyor. Çok ciddi talep olduğunda bu ürüne ulaşmamız çok zor. Bir ceket yapmak için hayvan kesmiyoruz. İnsanlar ne kadar tüketirse o kadar ceket yapabiliyoruz." diye konuştu.

Düşük kurun uluslararası piyasada ihracatçıların rekabet gücünü zayıflatan en büyük etken olduğuna işaret eden Gözmen, düşük dövizin artan maliyetler karşısında tolere edilemediğini söyledi.