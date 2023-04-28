DESMÜD Genel Kurulu yarın yapılıyor

Üretim hacmi yönüyle dünyada ilk sırada yer alan değirmen ve sektör makineleri üreticileri, 2022’de 3.4 milyar dolara yükselen ihracatı 2025’te 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Sektör üreticilerini bir çatı altında toplayan Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği(DESMÜD) sektörün yol haritasını belirlemek ve önümüzdeki 2 yıllık yönetimi seçmek üzere yarın sandık başına gidecek.

DESMÜD’den yapılan açıklamada, dernek olarak dünya genelinde sayısal birinciliği devam ettirmek için çalıştıkları kaydedilerek, bunun için pazar fırsatlarını ve yeni teknolojileri takip ederken, bilimsel araştırmalara da destek verildiği bildirildi.

Üyelerin üretimin önemli bir bölümünü ihraç ettiklerini bildirilen açıklamada, 2022’de 3.4 milyar dolar olan ihracatı 2025 yılında 5 milyar dolara çıkarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı ve politikalar geliştirerek rekabet gücünü artırma yönünde çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, kamu dahil sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte hareket edildiği belirtildi.

İhracat yapılan ülke sayısının 167 olduğu kaydedilirken, ABD, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarında gelişimin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan DESMÜD’ün 3. Olağan Genel Kurulu 29 Nisan Cumartesi günü Ankara’da yapılacak. Genel Kurul’da yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri de gerçekleştirilecek.