Hırdavat sektörü küresel e-ticaret ekosistemiyle buluşuyor

“Beyond Borders” temasıyla düzenlenecek IGEXX 2026’da Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Güney Afrika’dan Avrupa’ya dünyanın farklı bölgelerinden 40’ın üzerinde küresel pazaryerinin temsilcisinin bir araya gelmesi bekleniyor. Zirvede ayrıca Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve alanında birçok ünlü ismin olduğu 150’nin üzerinde konuşmacının yer alması ve 25’in üzerinde panel ve oturum düzenlenmesi planlanıyor.

HİSİAD, zirve kapsamında kuracağı info standıyla hırdavat sektörünün küresel e-ticaret alanındaki görünürlüğünü artırmayı, sektör firmalarının uluslararası pazaryerlerinin temsilcileriyle doğrudan temas kurmasını ve e-ihracat fırsatlarının geliştirilmesini hedefliyor.

E-ticaret hırdavat sektörü için yeni bir ihracat kanalı oluşturuyor

Türkiye’de e-ticaretin hızlı büyümesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için dijital kanalları önemli bir ticaret ve ihracat aracına dönüştürüyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4,57 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde perakende e-ticaret hacmi yüzde 51,8 artışla 2,46 trilyon TL’ye yükselirken, e-ticaretin genel ticaret içerisindeki payı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, e-ticaretin hırdavat sektörü açısından yalnızca yeni bir satış kanalı değil, aynı zamanda küresel pazarlara erişimi kolaylaştıran önemli bir araç haline geldiğini belirterek, “Hırdavat sektörü üretim ve ihracat kabiliyeti yüksek bir sektör. Bugün bizim için önemli olan bu gücü dijital ticaret kanallarıyla daha fazla pazara taşıyabilmek. E-ticaret, özellikle farklı coğrafyalardaki alıcılara ulaşmak ve ürünlerimizi daha geniş bir müşteri kitlesine tanıtmak açısından sektörümüzün önünde önemli bir fırsat alanı oluşturuyor.” dedi.

Türkiye’nin e-ticaret ekosistemindeki büyümenin sektör firmaları açısından yeni fırsatlar yarattığına dikkat çeken Tecdelioğlu, “Küresel pazaryerleriyle doğrudan temas kurmak, hangi pazarda hangi ürünlerin talep gördüğünü anlamak ve doğru iş modellerini geliştirmek firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. HİSİAD olarak IGEXX’te sektörümüzü temsil ederek üyelerimizin bu dönüşümün dışında kalmamasını, aksine yeni fırsatların içinde aktif şekilde yer almasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hırdavat firmalarına doğrudan B2B görüşme fırsatı

IGEXX 2026’nın öne çıkan bölümlerinden biri olan B2B görüşmeleri, sektör firmalarının hedefledikleri pazarlardaki e-ticaret ve pazaryeri temsilcileriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesine imkân sağlayacak.

3 Eylül’de düzenlenmesi planlanan B2B programında katılımcı firmalar, ürün portföyleri ve hedef pazarları doğrultusunda eşleştirilen uluslararası muhataplarla birebir görüşme gerçekleştirebilecek. Bu görüşmelerin yeni ticari bağlantıların kurulması, ürünlerin farklı pazarlara taşınması ve uluslararası dijital satış kanallarının geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

HİSİAD da zirve boyunca özellikle e-ihracata yönelmek, yeni pazarlara açılmak ve dijital kanallar üzerinden ihracatını artırmak isteyen hırdavat firmalarının bu görüşmelerden daha fazla yararlanmasına yönelik temaslarda bulunacak.

İlk IGEXX’te 3 binden fazla üst düzey katılımcı yer aldı

2024 yılında ilk kez düzenlenen IGEXX, ABD, Çin, Brezilya, Hindistan, Avrupa, MENA ve ASEAN bölgelerinden 33 küresel ve bölgesel pazaryerinin temsilcilerini ağırlamıştı. Organizasyona 3 binin üzerinde üst düzey katılımcı katılırken, 56 yerli ve yabancı firma stand açmış, üç salonda 29 sunum ve 22 panel oturumu gerçekleştirilmişti.

IGEXX 2026’nın ise küresel katılım ağını daha da genişletmesi bekleniyor. 40’tan fazla küresel pazaryerinin temsilcilerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturacak zirve, Türk şirketlerinin küresel dijital ticaret ekosistemine entegrasyonunu desteklemeyi amaçlıyor.

HİSİAD’dan sektörün dijital dönüşümüne katkı

HİSİAD, IGEXX 2026 kapsamında gerçekleştireceği çalışmalarla hırdavat sektörünün geleneksel ihracat kanallarının yanı sıra dijital ticaret olanaklarından da daha etkin şekilde yararlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tecdelioğlu, “Hırdavat sektörünün ihracatında yeni pazarlar yaratmak ve mevcut pazarlarımızı derinleştirmek zorundayız. Bunun yolu artık sadece geleneksel ticaret yöntemlerinden geçmiyor. Dijitalleşme ve e-ihracat, küresel ticarette oyunun kurallarını değiştiriyor. İstanbul’da dünyanın önde gelen pazaryerlerini bir araya getiren IGEXX’i de bu dönüşümü yakından takip etmek ve sektörümüz için somut iş bağlantılarına dönüştürmek açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz.” diye konuştu.