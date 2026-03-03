Dış ticaretin sivil toplum örgütünün başkanı Hayrettin Çaycı oldu

Çatısı altında topladığı büyük ve kurumsal şirketler kanalıyla Türkiye’nin ihracatının önemli bir bölümünü temsil eden Türkiye Dış Ticaret Derneği’nin (TURKTRADE) yeni Yönetim Kurulu ve Başkanı belli oldu.

Derneğin 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeniden üstlendi.

TURKTRADE’in yeni Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:

Yönetim Kurulu Başkanı

Hayrettin Çaycı (Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Urun (Ram Dış Ticaret A.Ş.)

Sayman Üye

Haluk Giray (Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri

Pelin Irgaç (Ak-Pa Tekstil İhracat İthalat Paz. A.Ş.)

Salih Serdar Koçtürk (Kibar Dış Ticaret A.Ş.)

Fatih Özkadı (Arçelik A.Ş.)

Necat Altın (Zorlu Dış Ticaret A.Ş.)

Şafak Duran (Eleks Dış Ticaret A.Ş. )

Yusuf Bulut Öztürk (Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.)

G. Burak Gürbüz (Aygaz A.Ş.)

Hacı Mehmet Oflaz (Denizbank A.Ş.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Gökhan Güralp (Şişecam Dış Ticaret A.Ş. )

Seçkin Mazlum Gençoğlu (Vestel Ticaret A.Ş.)

Hasan Tuna Settar (Yaşar Dış Ticaret A.Ş. )

Sevgür Arslanpay (Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi A.Ş.)

Cahit Soysal (Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş)