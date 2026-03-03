  1. Ekonomim
  2. Sektör Haberleri
  3. Dış ticaretin sivil toplum örgütünün başkanı Hayrettin Çaycı oldu
Takip Et

Dış ticaretin sivil toplum örgütünün başkanı Hayrettin Çaycı oldu

Dış ticaret alanında Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Dış Ticaret Derneği’nin (TURKTRADE) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Hayrettin Çaycı yeniden seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dış ticaretin sivil toplum örgütünün başkanı Hayrettin Çaycı oldu
Takip Et

Çatısı altında topladığı büyük ve kurumsal şirketler kanalıyla Türkiye’nin ihracatının önemli bir bölümünü temsil eden Türkiye Dış Ticaret Derneği’nin (TURKTRADE) yeni Yönetim Kurulu ve Başkanı belli oldu.

Derneğin 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeniden üstlendi.

Dış ticaretin sivil toplum örgütünün başkanı Hayrettin Çaycı oldu - Resim : 1

TURKTRADE’in yeni Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:

Yönetim Kurulu Başkanı

Hayrettin Çaycı (Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Urun (Ram Dış Ticaret A.Ş.)

Sayman Üye

Haluk Giray (Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri

Pelin Irgaç (Ak-Pa Tekstil İhracat İthalat Paz. A.Ş.)

Salih Serdar Koçtürk (Kibar Dış Ticaret A.Ş.)

Fatih Özkadı (Arçelik A.Ş.)

Necat Altın (Zorlu Dış Ticaret A.Ş.)

Şafak Duran (Eleks Dış Ticaret A.Ş. )

Yusuf Bulut Öztürk (Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.)

G. Burak Gürbüz (Aygaz A.Ş.)

Hacı Mehmet Oflaz (Denizbank A.Ş.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Gökhan Güralp (Şişecam Dış Ticaret A.Ş. )

Seçkin Mazlum Gençoğlu (Vestel Ticaret A.Ş.)

Hasan Tuna Settar (Yaşar Dış Ticaret A.Ş. )

Sevgür Arslanpay (Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi A.Ş.)

Cahit Soysal (Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş)

Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Ekonomi
Akaryakıta zam gelecek: İşte 3 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek: İşte 3 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Servis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıServis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıGündem
Altında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 