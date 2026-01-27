DİŞSİAD, AEEDC Dubai 2026’ya 39 firma ile katıldı

Üretim ve ihracat odaklı çalışan diş malzemeleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Sektörün çatı STK’sı Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), dünyanın en prestijli dental ve diş hekimliği fuarlarından biri olarak gösterilen AEEDC Dubai 2026 Fuarı’na İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile gerçekleştirilen milli katılım organizasyonu kapsamında damgasını vurdu.

Fuarın açılış gününde İKMİB Başkanı ve TİM Başkan Vekili Adil Pelister, DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, T.C. Dubai Ticaret Ataşeleri Hacı Hasan Kaygısız ve Muhammed Emin Erkal, İKMİB Tıbbi Cihaz Komite Üyeleri ile sektör temsilcileri Mehmet Ahmet Ünlü ve Namık Kemal Ayhan ile birlikte katılımcı Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Sektör ihracatına sürdürülebilir katkı

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, Dubai’de yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Birleşik Arap Emirlikleri sektörümüz açısından stratejik öneme sahip. İhracat hedeflerimiz kapsamında yakın coğrafya, bölge ülkeleri ve Asya kıtası hem varlığımızı pekiştirmek istediğimiz hem de sürdürülebilir büyüme ivmesi yakalamayı arzu ettiğimiz bölgelerin başında geliyor. Dubai’yi bu anlamda önemsiyoruz. İKMİB ile 7 yıl önce birlikte başlattığımız milli katılım organizasyonumuz meyvelerini vermeye başladı. Bu yıl 19’u Türk pavilyonunda milli katılım olmak üzere toplamda 39 firmamızla buradayız. 2025’i 350 milyon dolar ihracatla kapatmıştık. Bu yıl hedefimiz ihracatta en az 25’lik büyüme. Bu hedefte Dubai’nin ve elbette 15 Nisan’da İstanbul’da kapılarını açacağımız IDEX fuarımızın etkisi büyük olacak. Sektör olarak her şartta Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sunmaya gayret ediyoruz.”

Yerli üretim oranı

Sektörün yerli üretim anlamında geldiği noktaya da değinen Uçar, “2000’li yıllarında başında yüzde 7 seviyelerinde olan yerli üretim oranımız son 10 yılda yakaladığımız ivme ile yüzde 25 seviyelerine yükseldi. Alt kırılımlara baktığımızda ise endodonti alanında yüzde 60, implant alanında ise yüzde 70 oranına yerli üretime sahibiz. Bu yükselişte başrol üretici firmalarımıza ait” ifadelerini kullandı.