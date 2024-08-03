Doğal gaz faturasını düşürmenin yolu belli oldu

Elektriğin ardından doğal gaza gelen zam tüketicileri kara kara düşündürüyor. Asıl fatura havaların soğumasıyla birlikte kaloriferler yanmaya başladığında gelecek olsa da kışın ödeyeceği yüksek doğal gaz faturalarını düşünen tüketiciler şimdiden üşümeye başladı.

Doğal gaza gelen zam sonrası bir açıklama yapan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, artışla birlikte kışın konutları ısıtmak için daha fazla ödenecek doğal gaz faturalarının aile bütçesini zorlayacağını belirterek yalıtımsızlık nedeniyle binalarımızdaki enerji kayıplarının faturaları kabarttığına dikkat çekti.

Türkiye’deki binaların sadece yüzde 25’inin yalıtımlı olduğunu dile getiren Eruslu, doğal gaz ve elektrik faturalarında kalıcı düşüşün binalarda doğru şekilde yapılacak ısı yalıtımıyla sağlanabileceğini söyledi.

Önce elektrik, ardından ise doğal gaz zammı

Aile bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturan ısınma giderleri bu kış daha da artacak. Hanehalkı harcamalarında doğal gaz faturalarına ödenen rakamın artması özellikle gelirleri önemli ölçüde azalan ve alım gücü düşen kesimleri her geçen gün daha fazla zorluyor.

Isınma giderlerinin bütçedeki yükünü azaltmada yalıtımın çok önemli bir rol oynağını söyleyen İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Yalıtım, sağladığı enerji tasarrufuyla bütçe dostu bir uygulamadır. Enerji verimli, güvenli, sağlıklı ve konforlu yapılarda yaşamanın ön koşulu olan yalıtım sayesinde kışın doğal gaz, yazın ise elektrik faturalarını yarı yarıya azaltmak mümkün. Doğru malzeme ve doğru işçilikle uygulanan ısı yalıtımı, binalarımızı çepeçevre sararak ısı geçişini azaltır. Bu sayede enerji kayıpları önemli ölçüde azaldığından yalıtımlı binalarda yaşayanlar kışın evlerini ısıtmak, yazın da soğutmak için yaklaşık yüzde 50 daha az fatura öder. Ülkemizde kullanılan toplam enerjinin yüzde 32,7’si binalarda tüketilirken bunun da yüzde 80’inini kışın ısınma, yazın ise soğutma için kullanıyoruz. Türkiye, 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ödedi. Ülkemizdeki binaların sadece yüzde 25’i yalıtımlı olduğundan enerji faturamız ağırlaşmaya devam ediyor. Binalarımızı ısı yalıtımı ile daha az enerji tüketen yapılar haline getirmeyi başardığımızda her yıl yaklaşık 12-15 milyar dolarlık bir tasarruf elde edebiliriz” diye konuştu.

Sadece aile bütçesi değil cari açığa da katkı sunuyor

Son yapılan doğal gaz gaz zammının önümüzdeki kış aylarında aile bütçesi açısından ek bir yük oluşturacağını belirten Emrullah Eruslu, “Yalıtımsızlık nedeniyle enerji faturalarımız kabarık. Binalarımızı ısıtmak ve soğutmak için enerjimizi daha verimli kullanmamız gerekiyor. Yalıtım, aile bütçesi açısından olduğu kadar enerji ithalatı ve cari açığın azaltılması noktasında ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye gibi enerjide yüksek oranda ithalata bağımlı bir ülkenin öncelikle binalarındaki enerji kayıplarını en aza indirmeye odaklanması hayati öneme sahip. Doğal gaz ve elektrik faturalarında kalıcı düşüşü binalarda doğru şekilde yapılacak ısı yalıtımıyla sağlayabiliriz. Doğal gaz harcamalarının aile bütçesi ve kamu bütçesi üzerinde oluşturduğu yükün hafifletilmesi için zaman kaybetmeden harekete geçmemiz, yapılarımızı gelişmiş ülkeler seviyesindeki enerji değerlerine getirmemiz gerekiyor” diyerek sözlerine son verdi.