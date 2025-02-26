Doğal taş sektöründen ihracat hamlesi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) 3-6 Şubat 2025 tarihleri arasında doğal taş sektörüne yönelik olarak Libya Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Alpaslan Tunç’un başkanlık ettiği heyette; ikili iş görüşmelerine ADK Mermer, Çiçek Mersan, Derbent Maden, Fortiori Mermer, Gülmer Mermer, Kayı Mermer, Kütük Mermer, Biser İnşaat, Altınsoy Mermer ve Aymar Doğaltaş’ın aralarında olduğu 10 Türk firması katıldı. 37 Libyalı satın almacı firma ile toplam 153 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerini uluslararası firmalar ile bir araya getirmeye devam edeceklerini dile getiren Kasım Alpaslan Tunç, “Türkiye maden sektörü olarak 2024 yıl sonu itibarıyla, 2023 yılında 5,7 milyar dolar olan maden ihracatımız yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 6 milyar doları aştı. Doğal taş sektörünün ihracatı da 2024 yılında, 2023’e göre yüzde 0,2 artış gösterdi. 1 milyar 935 milyon dolardan 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi. Ancak, bu artışları sektör olarak yeterli görmüyoruz. Ülkemizin madencilik sektöründe çok daha büyük potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda da İMİB olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mevcut pazarlarımızı koruyarak, yükseltmeye çalışırken, yeni pazarlar konusunda da temaslarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Libya Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti hakkında da bilgiler paylaşan Kasım Alpaslan Tunç, “Libya doğal taş sektörü açısından önemli pazarlar arasında. Şu anda Türkiye’nin en çok doğal taş ihraç ettiği ülkeler sıralamasında Libya, 42 milyon dolarla 9’uncu sırada yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2023 yılında yapılan ihracat ise 37 milyon dolar seviyelerindeydi. Düzenlediğimiz bu heyetle Libya’ya daha çok ihracat yapmanın yollarını değerlendirdik ve ikili ilişkilerimizi güçlendirdik. Bu tip çalışmaları daha çok yaparak, dünya ticaretinde öne çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yeni pazarları araştırıyoruz

Madencilik konusunda gelişmiş ülkeler seviyesinde üretim yapılması halinde Türkiye’nin yıllık ortalama 6 milyar dolar olan maden ihracatının, 30 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Madencilik sektörümüz, Türkiye’nin cari açığını azaltmada, ihracatını artırmada ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamada kilit bir role sahip. Sektörün mevcut sorunları çözülürse bu potansiyeli yakalayabilir. 2025 yılında ise küresel ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir ihracat pazarı yakalanabileceğini düşünüyoruz. Madencilik sektöründe önde gelen ihracat pazarlarımız arasında Çin, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Orta Doğu yer alıyor. Yeni pazarlar için ise Afrika ve Güney Asya gibi bölgelerde araştırmalarımız sürüyor. Türkiye’nin bu pazarlarda yer alması, ekonomimiz üzerinde olumlu etkiler yaratacak.”