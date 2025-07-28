Doğal taşta Çin tehlikesi, İtalya ve Türkiye sinerjisiyle aşılmayı bekliyor

Biesse, taş işleme teknolojileri VIP etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. VIP etkinliğe katılan ziyaretçiler, sergilenen taş işleme çözümlerini detaylı şekilde inceleme fırsatı bulurken; makine demoları ve teknik sunumlarla sektörel ihtiyaçlara özel çözümler hakkında bilgi sahibi oldular.

Yanı sıra Biesse’nin GMM’i satın alması sonrası taş işleme teknolojilerindeki portföyü güçlenirken, güçlü iş ortağı Set Makinaile kurduğu sinerji, yerel pazara sundukları değeri daha da artırıyor. Set Makina Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saraçoğlu, 2024 yılı itibariyle Türkiye, 15 milyar tonun üzerindeki doğal taş rezerviyle dünyanın en zengin kaynaklarından birine sahip olduklarını, toplamda 17-18 milyon ton civarında mermer ve granit üretiminin yapıldığını söyledi. Bu üretimin yüzde 75-80’inin mermer, yüzde 20-25’inin ise granitten oluştuğunu kaydeden Saraçoğlu, ihracat gelirinin geçmiş yıllara kıyasla düşüş göstererek 2024 yılı itibariyle 2 milyar dolar’ın altına gerilediği ve ton başına ortalama ihracat geliri ise 319,1 USD’de kaldığını belirtti.

İtalya’nın toplam üretimi 8-9 milyon ton dolayında

İtalya’nın doğal taş sektöründe 8,5 milyar dolarlık ciroya ulaştığına vurgu yapan Saraçoğlu, “Ton başına 1.095,8 USD gibi yüksek bir ihracat gelirine sahip. Bu da Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı. İtalya’nın toplam üretimi 8-9 milyon ton olup, Türkiye’den farklı olarak işlenmiş ürün ihracatı daha ön planda. Bu farkın temel nedenleri arasında yüksek teknolojili makineler, ürün standardizasyonu, güçlü markalaşma ve tasarım odaklı üretim bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Ortak markalaşma çalışmaları bu iş birliğinin temel taşları olabilir”

Çin’in artan pazar payı ve fiyat rekabetinin hem Türkiye hem de İtalya için ciddi bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Saraçoğlu, “Çin, 716,5 USD/ton ihracat geliriyle Türkiye’nin 2,25 katı seviyesinde gelir elde etti ve Avrupa-Orta Doğu pazarlarında hızla güç kazanıyor. Bu durum, kalite, sürdürülebilirlik ve tasarım odaklı üretim yapılmadığı takdirde her iki ülke için de değer zincirinin zayıflamasına yol açabileceği vurgulanıyor. Bu tablo karşısında, Türkiye ve İtalya’nın iş birliği büyük önem taşıyor. Türkiye, üretim verimliliği, teknik kapasite ve insan kaynağı alanlarında gelişmeye ihtiyaç duyarken, İtalya’nın teknoloji ve tasarım konusundaki liderliği Türkiye için stratejik bir fırsat sunuyor. Ortak Ar-Ge merkezleri, üretim hattı modernizasyonları, eğitim programları ve ortak markalaşma çalışmaları bu iş birliğinin temel taşları olabilir” dedi.

Birbirini tamamlayan iki yapı

Türkiye ve İtalya, birbirini tamamlayan yapılarıyla doğal taş sektöründe güçlü bir sinerji yaratabileceğine işaret eden Saraçoğlu, “Bu sinerji; teknoloji transferi, yüksek katma değerli üretim ve pazar odaklı stratejik iş birlikleriyle desteklenirse, Çin’in yıkıcı rekabetine karşı sürdürülebilir bir model geliştirmek mümkün olur. Aksi takdirde, sektör uzun vadede marka, kalite ve teknoloji değer zincirini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil makine portföyü deneyimlendi

Katılımcılar, Biesse’nin yeni nesil makine portföyüne ait çalışır durumdaki ileri teknoloji sistemlerini uzman ekipler eşliğinde yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca, taş işleme süreçlerini daha verimli ve katma değerli hale getirecek teknik bilgiler ve uygulama örnekleri de etkinlik süresince paylaşıldı. Bu özel etkinlik, Biesse’nin çoklu malzeme işleme liderliğini ve entegre çözüm sunma kabiliyetini sektörel paydaşlarla buluşturmak adına adımdı. “Sadece makine değil, ihtiyaca yönelik çözümler sunma” anlayışıyla hareket eden Biesse; taş, cam ve ahşap işleme sektörlerinde entegre çözümler sunmaya devam edecek.