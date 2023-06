DOMOTEX Turkey halı ve zemin kaplamaları sektörü devlerini Antalya’da ağırlayacak

Büyüme istikrarını sürdürerek önümüzdeki 7 yılda 65 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması beklenen global halı ve zemin kaplama sektörünün Türkiye ve Orta Doğu’daki en büyük buluşma noktası DOMOTEX Turkey, sektörün dev firmaları tarafından her yıl heyecan ve merakla bekleniyor. Oluşturduğu ticaret hacmi ile markaların büyüme yolculuğuna önemli bir katkı sunan fuar, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyoneli ziyaretçisiyle yeni iş anlaşmalarına zemin hazırlıyor. DOMOTEX Turkey, sektör devlerinin yanı sıra uluslararası pazara açılmak isteyen yerli üreticilere de yeni bir kapı aralıyor. Fuar, her yıl belirlenen temaları ile bir yandan katılımcılarının trendler odağında kendilerini geliştirmesine olanak tanırken diğer yandan da en yeni teknolojilerin sergileneceği alanlar sunuyor. Yenilik ve inovasyonlarla her geçen gün büyüyen halıcılık sektöründe 2022 yılında 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren; 2023 Nisan ayı sonu itibarıyla 826 milyon dolarlık ihracata ulaşan Türkiye halı sektörünün fuarda yapılacak anlaşmalarla geçtiğimiz yılın rakamlarını geride bırakması bekleniyor. 2023 yılında en çok ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Libya, BAE, Irak, Kuveyt, İsrail gibi ülkelere ihracat gerçekleştiren Türk üreticilerin fuara dünyanın farklı ülkelerinden satın alma profesyonellerinin gelmesi sayesinde de yeni pazarlara açılmak için adımlar atması bekleniyor.

Sektörün güçlü markaları bu yıl da DOMOTEX Turkey'de

Düzenlendiği her yıl halı ve zemin kaplamaları sektöründen gelen yoğun taleplere cevap veren DOMOTEX Turkey, sektörün birbirinden değerli markalarına yol arkadaşlığı ederek her yıl ağını güçlendirerek büyümeye devam ediyor. Fuarın bu yılki versiyonuna Türkiye, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, ABD ve Hindistan’dan satın alma profesyonellerinin yoğun bir ilgi göstermesi beklenirken, katılımcıların “Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm” teması etrafında sunacakları yeni ürün ve çözümlerin neler olduğu da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 200’ü aşkın firmanın katıldığı fuarda, 103 ülkeden 18 binden fazla ziyaretçi katılımıyla birçok yeni iş anlaşmasına imza atılırken; bu yıl Antalya’da düzenlenecek fuarda üreticiler, toptancılar-distribütörler, mobilya mağazaları, zemin kaplama profesyonelleri ve diğer uzman perakendecilerin yoğun ziyareti sayesinde katılımcı firmaların birçok ikili iş görüşmesine fırsat bulması bekleniyor. Türkiye halı ve zemin kaplamaları sektörü her geçen gün ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını artırırken; yarattığı iş enerjisi ve ticaret hacmi ile halı ve zemin kaplamaları üreticilerinin güvenli limanı konumunda bulunan DOMOTEX Turkey, katılımcıların hedef pazarlara ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Katılımcıların gücüne güç katan fuarın 2022 yılında yayınlanan raporunda; katılımcıların yüzde 79'u hedef ihracat pazarlarına DOMOTEX Turkey ile ulaştığını belirtirken, yüzde 93'ü ise fuarın ziyaretçi kalitesinden memnun olduklarını belirtti. DOMOTEX Turkey'in her yıl olduğu gibi bu yıl da memnuniyet oranını artırarak büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor.

Sektörün yeniliklerine ev sahipliği yaparken Antalya’ya canlılık katacak

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)’nin deprem sonrası gelen yardımlar için lojistik üs olarak değerlendirilmesi nedeniyle sektörün büyüme istikrarının sürdürülebilmesi için bu yıla özel Antalya’da devam etme kararı alan DOMOTEX Turkey, yeniliklere ev sahipliği yaparken, konaklamadan gıda sektörüne, turizmden eğlence sektörüne kadar birçok sektöre dolaylı olarak da katkı sunacak. Fuar doğal mineraller içeren ve ortamın ışığıyla kendi kendini temizleyen nano-halılar, antibakteriyel dayanıklı zemin kaplamaları ve laminatlar, dekoratif halılar, kaymaz tabanlı halılar ve el dokuması görünümlü üst segment makine halıları gibi birçok yenilikçi ürünü de yakından tanıma fırsatı sunacak. İklim krizinin de etkisiyle özellikle sürdürülebilir örneklerin öne çıkacağı fuarda, katılımcılar çevre dostu çalışmaları hakkında da ziyaretçileri bilgilendirecek.