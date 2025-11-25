  1. Ekonomim
Çolakoğlu Metalurji CEO’su Uğur Dalbeler, Dünya Çelik Birliği’nin başkanlığına seçildi. Dalbeler, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme başta olmak üzere sektörde öncelikli alanlarda liderlik yapacak.

Dünya çeliğini Uğur Dalbeler yönetecek!
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) yayınladığı bir duyuruyla Çolakoğlu Metalürji A.Ş. CEO'su Uğur Dalbelen'in başkanlık koltuğuna oturduğunu açıkladı. 

Dünya Çelik Birliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Uğur Dalbelen'in Dünya Çelik Birliği Başkanlığı'na atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. CEO’su Uğur, zengin deneyimiyle sektöre değer katıyor ve sürdürülebilirlikten inovasyona kadar öncelikli konuları ele alırken liderliğinin paha biçilmez olacağından eminiz.

Aynı zamanda, derneğimize katılan tüm yeni üye şirketleri içtenlikle karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Uzmanlığınız ve iş birliğiniz, ortak başarımız ve çeliğin geleceği için hayati önem taşıyor."

Uğur Dalbeler kimdir?

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. CEO’su Uğur Dalbeler,  başkanlık görevinden önce, 2024-2025 döneminde Worldsteel Başkan Yardımcılığı yapan Dalbeler, 2020 yılından bu yana Avrupa çelik endüstrisini temsilen İcra Kurulu Üyesi olarak global çelik sektöründe aktif rol alıyordu.

40 yılı aşkın deneyime sahip Dalbeler, Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcılığı ve IREPAS Yönetim Kurulu Üyeliği gibi ulusal ve uluslararası platformlarda görev yapıyor.

Worldsteel Başkanlığı süresince Dalbeler’in, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, ticaret dengeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve sektörel dönüşüm gibi öncelikli alanlarda liderlik göstermesi bekleniyor.

Dünya Çelik Birliği

Dünya Çelik Birliği, demir ve çelik sektörünü uluslararası düzeyde temsil eden, üye şirketlerin toplam global çelik üretiminin yaklaşık %85’ini kapsayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. 1967 yılında Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) adıyla kurulan birlik, 2008’de mevcut adını aldı. Hedefleri arasında iş güvenliği, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında sektörün gelişimini desteklemek bulunuyor.

Türkiye’den birçok şirket de dünya çelik endüstrisinin bu küresel platformunda yer alıyor. Çolakoğlu Metalurji A.Ş., yönetimde aktif rol alırken; Diler Demir ve Çelik, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi, Kroman Çelik Sanayii, Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir), İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR) ve Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. gibi firmalar, worldsteel üyesi olarak sektörel gelişmelere katkı sağlıyor.

Birliğin faaliyet alanları arasında, çalışan güvenliğini sağlamak, çelik üretiminde iklim değişikliğine karşı politikalar geliştirmek, ekonomik ve üretim verilerini yayınlamak, otomotiv sektöründe çelik kullanımını teşvik etmek ve modern çelik üretim teknolojilerini paylaşmak yer alıyor.

