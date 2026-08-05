Dünya çelik sektörü İstanbul’da buluşuyor

İstanbul, 25–27 Ekim 2026 tarihleri arasında dünya çelik sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Steel Networking Summits 2026’ya ev sahipliği yapacak. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) iş birliği ve desteğiyle Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenecek organizasyonda, 400’ün üzerinde katılımcı, 200’ün üzerinde uluslararası sektör temsilcisi, 80’den fazla ülkeden delegasyon ve 30’un üzerinde üst düzey konuşmacı bir araya gelecek. Konferans kapsamında 30 saati aşan hedefli networking programı, B2B görüşmeleri ve Alım Heyeti organizasyonları gerçekleştirilecek.

DÜNYA ÇELİK SEKTÖRÜNÜN LİDERLERİ İSTANBUL’DA

Steel Networking Summits 2026, dünya çelik sektörüne yön veren kurumların ve isimlerin aynı platformda buluşacağı uluslararası bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Konferansta Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) ve Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler’in yanı sıra EUROFER Başkanı Henrik Adam, EUROMETAL Başkanı Alexander M. Julius, Dünya Çelik Birliği Genel Direktörü Edwin Basson, MC-CCPIT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Su Buxin ve World Steel Dynamics CEO’su Philipp Englin’in de aralarında bulunduğu 30’un üzerinde uluslararası üst düzey konuşmacı yer alacak. Etkinlik boyunca küresel çelik piyasalarındaki son gelişmeler, ticaret politikaları, korumacılık önlemleri, uluslararası rekabet, yatırım fırsatları, yeşil dönüşüm ve sektörün geleceğini şekillendirecek stratejiler masaya yatırılacak.

TİCARET VE NETWORKING ODAĞINDA BİR ZİRVE

Steel Networking Summits 2026, konferans içeriğinin yanı sıra ticaret ve iş geliştirme odaklı yapısıyla da öne çıkıyor. Organizasyon kapsamında düzenlenecek hedefli networking programları, B2B görüşmeleri ve alım heyeti programı sayesinde katılımcılar yeni ticari bağlantılar kurma ve uluslararası pazarlara erişim imkânı elde edecek. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın kesişim noktasında bulunan İstanbul’un stratejik konumu sayesinde organizasyonun, küresel çelik ticaretinde yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

İSTANBUL KÜRESEL ÇELİK TİCARETİNİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler, Steel Networking Summits 2026’nın yalnızca bir konferans değil, küresel ölçekte ticaretin gelişmesini sağlayacak önemli bir platform olduğunu belirterek şunları söyledi: “Steel Networking Summits 2026 ile dünyanın dört bir yanından üreticileri, tüccarları, sektör kuruluşlarını ve karar vericileri İstanbul’da buluşturacağız. İstanbul’u yalnızca bölgesel değil, küresel çelik ticaretinin en önemli buluşma merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Kurulacak yeni ticari bağlantılar, gerçekleştirilecek iş görüşmeleri ve uluslararası iş birlikleri hem sektörümüzün hem de ülkemizin küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacak.”

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU GÜÇLENECEK

Sektör temsilcileri, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak Steel Networking Summits 2026’nın, Türkiye’nin dünya çelik ticaretindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor. Organizasyonun, İstanbul’u uluslararası çelik ticaretinin en önemli buluşma merkezlerinden biri haline getirirken, yeni ihracat fırsatlarının oluşmasına ve uzun vadeli ticari iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sunması bekleniyor.