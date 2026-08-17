Dünya döküm sektörü 19-21 Ekim’de İstanbul’da buluşuyor

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Dünya döküm sektörünün en prestijli organizasyonları arasında gösterilen kongresinin 76’ncısı TÜDÖKSAD’ın ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Bilimsel oturumlar, teknik sunumlar, sektör panelleri, B2B görüşmeleri ve eş zamanlı düzenlenecek fuar ile katılımcılar hem sektördeki son gelişmeleri takip edecek hem de yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakalayacak.

Üç gün boyunca devam edecek organizasyonda sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları, yeni nesil döküm teknolojileri, enerji verimliliği, otomotiv dönüşümü, ileri malzemeler ve karbon nötr üretim gibi sektörün geleceğini belirleyecek başlıklar masaya yatırılacak.

“Türkiye’nin üretim gücünü dünyaya göstereceğiz”

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Deniz, Dünya Döküm Kongresi’nin Türkiye için önemli bir vitrini temsil ettiğini belirtti.

76. Dünya Döküm Kongresi’ni İstanbul’da düzenlemekten büyük gurur duyduklarına işart eden Deniz, “Bu organizasyon yalnızca bilimsel bilgi paylaşımının gerçekleştirileceği bir kongre değil; aynı zamanda Türkiye’nin üretim gücünü, mühendislik kabiliyetini ve döküm sanayisindeki uluslararası rekabetçiliğini dünyaya göstereceği önemli bir platform olacak. Alanında dünyanın referans isimlerini İstanbul’da ağırlayacak olmamız, kongremizin uluslararası değerini daha da artırıyor. Bu buluşmanın sektörümüz için yeni iş birliklerine, yatırımlara ve teknolojik gelişmelere kapı açacağına inanıyoruz” dedi.

TÜDÖKSAD Genel Sekreteri Tunçağ Şen

“Geleceğin teknolojileri masaya yatırılacak”

TÜDÖKSAD Genel Sekreteri Tunçağ Şen ise kongrenin bilgi paylaşımı açısından önemli bir merkez olacağını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“76. Dünya Döküm Kongresi; üreticileri, akademisyenleri, teknoloji geliştiricilerini ve tedarik zincirinin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak. Teknik oturumlarda sürdürülebilir üretimden dijital dönüşüme, yapay zekâ uygulamalarından ileri malzemelere kadar sektörün geleceğini şekillendirecek konular ele alınacak. Aynı zamanda dünyanın önde gelen bilim insanlarını sektörümüzle bir araya getirerek katılımcılara sadece bugünü değil, geleceğin üretim ekosistemini de yakından görme fırsatı sunacağız.”