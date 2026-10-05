Dünya makine devleri İstanbul’da buluşacak

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Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuarı olarak nitelendirilen Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech, dünya makine devlerini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.

RX Tüyap ile Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliğiyle ve EUMABOIS (Avrupa Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri Federasyonu) destekleriyle düzenlenecek olan fuarın Türkiye’nin toplam makine ihracatına ciddi katkı vermesi bekleniyor.

Yüzde 80’i üretici

WoodTech’e katılım gösteren 300’ün üzerindeki firmanın yüzde 80’i üretici firma pozisyonunda. Bu durum yerli üretim makine alanında Türkiye’nin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. 22-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarı yerli yabancı toplam 22 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Son teknoloji ve yapay zeka tabanlı ağaç işleme makinelerinin, yüzey işlem makinelerinin, kesici takımların, toz emme ünitelerinin, tomruk makinelerinin, yazılımların ve kurutma fırınlarının sergileneceği fuar, mobilya sektörünün üretim potansiyeli açısından da kritik önem arz ediyor.

En az 500 milyon TL’lik katkı bekleniyor

Fuar öncesinde değerlendirmelerde bulunan AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, fuar sonunda en az 500 milyon TL’lik ticaret hacmi yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaçak, “Üretim ve ihracat odaklı çalışan bir sektörüz. Bu yılın ilk sekiz ayında 78,5 milyon dolarlık ihracata imza attık. Aynı dönemdeki ithalat oranımız ise 71 milyon dolar seviyesinde. Küresel ekonominin ciddi manada dalgalandığı bu dönemde de cari fazla vermeye devam ediyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 111 olarak hesaplandı. WoodTech, ağaç işleme makineleri sektörünün vitrini niteliğinde bir fuar. İstanbul, sadece yerli katılımcılarımız için değil, yabancı katılımcılarımız için de bir ticaret kapısı” ifadelerini kullandı.