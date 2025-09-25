Dünya yatak sektörünün kalbi IBIA EXPO’da atıyor

EKONOMİ (İSTANBUL) - Dünyada 40 milyar dolarlık bir ekonomik hacme sahip olan yatak üretim sektörünün tedarikçisi firmalar tarafından kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ile Birleşik Fuarcılık’ın birlikte düzenlediği IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul’da İFM’de 4. kez kapılarını açtı. Türkiye’nin yanı sıra yabancı ülkelerden de 150’ye yakın firmanın ürünlerini sergilediği fuarın açılışında konuşan IBIA ve Elektroteks Makine Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, ABD’den, Avrupa’ya, Brezilya’dan Hindistan’a ve İran’a kadar 2000’e yakın profesyonelini ağırlayacaklarını dile getirdi.

Osman Güler, “Fuarda katılımcılar yeni imal ettikleri teknolojik ürünlerini sergileyerek, tanıtma fırsatı bulacaklar. Bu sayede yeni ticari işbirlikleri gelişecek. Yatak yan sanayi ve teknolojileri sektörünün yıllık ihracatını fuarın da katkıları ile 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Bu yıl 4. kez düzenlenen IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek ve 16-19 Eylül 2026 tarihleri arasında 5. kez gerçekleştirilecek.

Fuarın açılışına Bakırköy Kaymakamı Recai Karalı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Brezilya’nın İstanbul Başkonsolosu Ruy Amaral, İran Ahşap Sanayi, Mobilya ve İç Mekan Mimarlığı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Davood Rabie ve ABICOL Piyasa Gözetim Komitesi Başkanı Tiago Temponi ile sektörel derneklerin başkanları katıldı.