Dünya züccaciye sektörü ZUCHEX ile İstanbul'da buluşuyor

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Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün gücünü daha geniş coğrafyalara taşımayı ve üreticilerin doğrudan nitelikli alıcılarla buluşmasını çok önemsediklerini belirten ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, ZUCHEX’in de bu hedef doğrultusunda en önemli platformlardan biri olduğunu kaydetti.

Bu yıl 1.500’ün üzerinde marka ile 120’den fazla ülkeden 30 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması beklenen ZUCHEX, yaklaşık 250 milyar dolarlık küresel ev ve mutfak eşyaları pazarının önemli ticaret platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Fuar, Türk üreticilerin yeni pazarlara ulaşmalarına, mevcut ihracat bağlantılarını güçlendirmelerine ve uluslararası ölçekte yeni ticari iş birlikleri geliştirmelerine imkân sağlayacak.

ZÜCDER, sektörün gücünü daha geniş coğrafyalara taşıyacak

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ZUCHEX’in tek resmi destekçisi olarak fuarın gelişimine katkı sunarken, Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dernek; fuarların yanı sıra çalıştaylar, B2B görüşmeleri, alım heyetleri ve ticari organizasyonlarla üreticileri nitelikli alıcılarla buluşturarak sektörün ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, ZUCHEX’in Türkiye züccaciye sektörünün küresel pazarlardaki gücünü ortaya koyan önemli bir platform olduğunu belirterek, fuarın yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmadığını ifade etti.

Önder, “Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü bugün güçlü üretim altyapısı, ürün çeşitliliği, tasarım kabiliyeti ve ihracat deneyimiyle dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip. Biz ZÜCDER olarak bu gücü daha geniş coğrafyalara taşımayı ve üreticilerimizin doğrudan nitelikli alıcılarla buluşmasını önceliklendiriyoruz. ZUCHEX de bu hedef doğrultusunda en önemli platformlarımızdan biri” dedi.

ZUCHEX’in uluslararası niteliğinin her geçen yıl güçlendiğine dikkat çeken Önder, “Sektörümüzün ihracatını artırmak için yalnızca mevcut pazarlardaki gücümüzü korumamızın yanında yeni pazarlara ulaşmamız, yeni iş bağlantıları kurmamız ve Türk markalarının bilinirliğini küresel ölçekte artırmamız gerekiyor. ZUCHEX, üreticilerimiz ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen satın almacıları aynı platformda buluşturarak bu anlamda önemli bir fırsat yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

120’den fazla ülkeden profesyonel alıcı İstanbul’a geliyor

ZUCHEX 2026 kapsamında başta Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Rusya, Hollanda, Kazakistan, Gürcistan, Lübnan ve Özbekistan olmak üzere çok sayıda ülkeden satın alma heyetlerinin ve profesyonel ziyaretçilerin İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Dört gün boyunca gerçekleştirilecek görüşmelerle Türk üreticiler; yeni ihracat pazarlarına erişme, mevcut müşterileriyle ilişkilerini geliştirme, yeni distribütörlükler ve ticari iş birlikleri oluşturma fırsatı yakalayacak.

ZÜCDER’in fuar kapsamında yürüttüğü uluslararası çalışmalar da bu ticari bağlantıların geliştirilmesine katkı sağlayacak. Dernek, farklı coğrafyalardan nitelikli alıcıların Türkiye’ye ve ZUCHEX’e ilgisinin artırılması yoluyla sektörün ihracat potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesini hedefliyor.

Türkiye’nin 5,5 milyar dolarlık ihracat gücü Zuchex’te buluşacak

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü, 2025 yılını 5,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak dünya ihracat liginde ilk 10 ülke arasında yer aldı. Sektör, 2035 yılına kadar dünya ihracatından aldığı payı yüzde 4’e çıkarmayı ve ilk üç ülke arasına girmeyi hedefliyor.

Burak Önder, sektörün bu hedeflere ulaşmasında uluslararası ticaret platformlarının önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin dünya ev ve mutfak eşyaları ihracatındaki payını artırabilecek potansiyeli bulunuyor. Bunun için üretim gücümüzü ihracatla, ihracatı da güçlü markalaşma ve uluslararası ticaret bağlantılarıyla desteklememiz gerekiyor. ZUCHEX’in ortaya koyduğu uluslararası ticaret ortamı, bu hedefler açısından sektörümüz için önemli bir kaldıraç görevi görüyor” ifadelerini kullandı.

Yeni ürünler, tasarımlar ve inovasyon Zuchex’te

ZUCHEX 2026’da Sofra ve Mutfak Eşyaları, Pişirme Ekipmanları, Plastik Ev Eşyaları ve Bahçe Aksesuarları, Ev Gereçleri, Dekoratif Ev ve Mutfak Ürünleri ile Elektrikli Ev Aletleri kategorilerindeki yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlar sergilenecek.

Fuar, ticari görüşmelerin yanı sıra sektörün geleceğine ilişkin gündemlerin ele alınacağı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Geleneksel ZuchXTalks seminerlerinde ev ve mutfak eşyaları sektörünün güncel başlıkları değerlendirilirken, ETMK İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen ZUCHEX Designathon kapsamında genç tasarımcıların üretici firmalarla birlikte geliştirdiği yenilikçi ürün fikirleri ve prototipler ziyaretçilerle buluşacak.

ZÜCDER’in hedefi: Daha güçlü sektör, daha fazla küresel iş birliği

ZÜCDER, ZUCHEX’in tek resmi destekçisi olarak fuarın uluslararası ticaret hacminin ve sektör açısından yarattığı katma değerin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Türkiye züccaciye sektörünün küresel marka değerini yükseltmeyi hedefliyor.

Önder, “ZÜCDER olarak hedefimiz, Türkiye’nin züccaciye sektöründeki üretim ve ihracat gücünü dünyanın daha fazla ülkesine taşımak. Üreticimizin nitelikli alıcıya ulaşmasını, yeni pazarlara girmesini ve uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. ZUCHEX de bu vizyonun en güçlü buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyor” dedi.

ZUCHEX 2026, 9–12 Eylül tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.