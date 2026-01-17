  1. Ekonomim
  2. Sektör Haberleri
  3. E-ihracat desteklerinde kapsam daraltıldı
Takip Et

E-ihracat desteklerinde kapsam daraltıldı

E-ihracata yönelik devlet destekleri yeniden düzenlendi. Sektörel ticaret ve alım heyeti ile e-ihracatı geliştirme ve Türkiye e-İhracat Platformu destekleri kaldırılırken, e-ihracat tanıtım projesinde destek oranı yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
E-ihracat desteklerinde kapsam daraltıldı
Takip Et

ANKARA(EKONOMİ)-Şirketlerin Pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının tanıtılması, hızlı teslimatına ilişkin destekleri içeren Cumhurbaşkanı Kararının kapsamı daraltıldı.

Buna göre, sektörel ticaret ve alım heyeti desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği ile Türkiye e-İhracat Platformu destekleri yürürlükten kaldırıldı. E-ihracat tanıtım projesi desteğinde ise destekleme oranı yüzde 75’ten yüzde 50’ye indirilirken, 4 milyon liralık üst limit değiştirilmedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yürürlükten kaldırılan destekler için daha önceden yapılmış başvurular süre sonuna kadar desteklerden yararlanabilecek.

DİR kapsamındaki KDV istisnasında süre 5 yıl uzatıldıDİR kapsamındaki KDV istisnasında süre 5 yıl uzatıldıEkonomi

 