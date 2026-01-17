E-ihracat desteklerinde kapsam daraltıldı

ANKARA(EKONOMİ)-Şirketlerin Pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının tanıtılması, hızlı teslimatına ilişkin destekleri içeren Cumhurbaşkanı Kararının kapsamı daraltıldı.

Buna göre, sektörel ticaret ve alım heyeti desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği ile Türkiye e-İhracat Platformu destekleri yürürlükten kaldırıldı. E-ihracat tanıtım projesi desteğinde ise destekleme oranı yüzde 75’ten yüzde 50’ye indirilirken, 4 milyon liralık üst limit değiştirilmedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yürürlükten kaldırılan destekler için daha önceden yapılmış başvurular süre sonuna kadar desteklerden yararlanabilecek.