EGD aileleri piknikte buluştu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), üyelerini ve ailelerini doğayla iç içe bir etkinlikte buluşturdu.

Metro Türkiye'nin yeni nesil mağazacılık girişimi bonVeno’nun desteğiyle Avcıkoru Tabiat Parkı’nda düzenlenen piknik organizasyonunda ekonomi gazetecileri, yoğun haber temposuna kısa bir mola vererek aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

bonVeno’nun hazırladığı zengin kahvaltı ve gün boyu süren ikramlar eşliğinde gerçekleşen organizasyonda katılımcılar hem meslektaşlarıyla sohbet etme hem de aileleriyle birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinlikler de organizasyona renk kattı.

Etkinlikte konuşan Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Hasan Arslan, EGD’nin yalnızca mesleki dayanışmayı değil, üyeler arasındaki sosyal bağı da güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu kez EGD ailelerimizin tüm üyeleriyle bir araya gelelim ve bir piknik organizasyonu düzenleyelim istedik. Bu bir başlangıç. Bugün haber kaygısı olmadan birlikte zaman geçirdik, sohbet ettik ve birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Pikniğimize katılan tüm üyelerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de farklı organizasyonlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz.”

bonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan ise mahalle odaklı mağazacılık anlayışıyla tüketicilerin günlük ve haftalık alışveriş ihtiyaçlarına pratik çözümler sunduklarını belirtti.

Özkan, müşterilerden en sık duydukları geri bildirimin “Metro markalı ürünleri mahallemize getirdiniz, hayatımızı kolaylaştırdınız” olduğunu ifade ederek, İstanbul’da farklı büyüklüklerdeki mağazalarla hizmet verdiklerini, hedeflerinin ise Metro Türkiye’nin bulunduğu tüm illerde bonVeno mağazalarını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

bonVeno Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mert Dalağan da kaliteli gıdayı herkes için erişilebilir kılmayı amaçladıklarını belirterek, her bütçeye uygun ürünleri rekabetçi fiyatlarla tüketicilere sunduklarını ifade etti.

Dalağan, mağazalarında yer alan ürünlerin kendi ailelerine de gönül rahatlığıyla tükettirebilecekleri kalite standartlarında olduğunu vurgulayarak, piknikte sunulan tüm ikramların da bonVeno’nun kendi markalı ürünlerinden hazırlandığını söyledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda yetişkinler doğanın tadını çıkarırken çocuklar gün boyunca düzenlenen oyun ve aktivitelerle eğlendi. EGD, üyeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik sosyal etkinliklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.