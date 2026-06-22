Ege Yapı’nın Bahçeşehir’deki Bahçeada Projesi ön talebe açıldı

Gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Ege Yapı, Bahçeşehir'de konumlanan Bahçeada projesiyle, günümüz koşullarında İstanbul'da erişilebilir konuta olan ihtiyacı karşılayacak bir proje geliştiriyor.

Toplam 4 etapta geliştirilen ve 2 bin 457 konut ile 15 ticari üniteden oluşan proje, 499 bin TL peşinat ve esnek ödeme kolaylığı ile hem oturum hem yatırım amacıyla alım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Stüdyo tipinden 3+1’e kadar uzanan daire seçenekleri sunan Bahçeada, hem yatırımcıların hem de son kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor. Projede yer alan kompakt daireler yüksek kira getirisi potansiyeliyle dikkat çekerken, geniş daireler aileler için konforlu ve nitelikli bir yaşam deneyimi vadediyor.

Lokasyon avantajı ve güçlü yaşam altyapısı bir arada

TEM Otoyolu'nun yanı başındaki konumu ve toplu taşıma alternatiflerine erişim kolaylığıyla öne çıkan Bahçeada, şehir içi ulaşımı zahmetsiz hale getiriyor. Proje; çevresindeki okullar, hastaneler ve üniversiteler sayesinde hem yaşam hem yatırım açısından değerli bir lokasyonda konumlanıyor.

Zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken Bahçeada' da restoran ve kafe alanları, açık yüzme havuzları, fitness alanları, sosyal tesisler, kreş ve çocuk oyun alanları, aile sağlığı merkezi yer alıyor.

Geniş peyzaj alanları ve planlı açık alan kurgusu, site yaşamını daha konforlu ve keyifli hale getirirken, ticari üniteler günlük ihtiyaçların proje içinde karşılanmasını sağlıyor.

Güncel deprem yönetmeliğine uygun güvenli yapı anlayışı

Bahçeada, yalnızca bugünün değil, geleceğin yaşam standartlarını da gözeten bir yaklaşımla tasarlandı. Güneş panelleriyle desteklenen enerji çözümleri, yağmur suyu toplama sistemleri ve yüksek verimlilik sağlayan malzemelerle sürdürülebilir bir yaşam hedefleniyor.

Güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen proje; zemin etütlerine dayalı mühendislik çözümleri, yüksek dayanımlı yapı sistemleri ve titiz uygulama süreçleriyle güvenli bir yaşam sunuyor.

Yüksek nitelikli ve erişilebilir konutu güçlü lokasyon ve yüksek yatırım potansiyeliyle bir araya getiren Bahçeada, İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ege Yapı, gayrimenkul sektöründe sektöre yön veren projelere imza atmaktadır.

Ulusal ve uluslararası arenada kazandığı deneyim ve başarılarıyla, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi farklı alanlarda 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanına ulaşmıştır.

Her projede yüksek kaliteyi, yenilikçi mühendislik anlayışını ve sürdürülebilirlik hedeflerini ön planda tutarak, yaşam alanlarına değer katmaktadır.

Ege Yapı, yalnızca gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik alanlarında değil, aynı zamanda anıtsal eserlerde restorasyon ve renovasyon gibi önemli projelere de imza atmaktadır.

Bu projelerle çevreye ve şehircilik planlamasına katkı sağlamakta, topluma faydalı projeler yaratmaktadır.

Yenilikçi bakış açısı ve ileri teknolojiye dayalı yönetim anlayışıyla sektördeki farkını ortaya koyan Ege Yapı, güçlü profesyonel kadrosu ile projelere devam etmektedir.

Şirket, A sınıfı enerji belgeli projeler geliştirmeyi sürdürerek, sürdürülebilir yaşam alanları yaratmakta ve projelerinin değerini sürekli olarak artırmaktadır.

Sosyal sorumluluk bilinci ve sanata verdiği değerle sektördeki lider kuruluşlardan biri olan Ege Yapı, Atölye Hane ile sanata olan katkısını somutlaştırmakta ve her yönüyle topluma katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, sektörün önemli STK’larında aktif görev alarak, toplumsal faydayı her platformda desteklemektedir.