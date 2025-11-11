ELDER/Erdoğan: Elektrik dağıtım şirketleri yeni tarife döneminde daha fazla yatırım istiyor

ANKARA (EKONOMİ)

Elektrik dağıtım şirketlerinin üye olduğu Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, bu düzenlemenin elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaların gelirlerine olumlu ya da olumsuz yönde bir etki yapmadığını belirtti.

ELDER Genel Sekreteri TRT Radyo 1’de Bülent Kaya’nın hazırladığı programda yaptığı değerlendirmede, kamu şirketi olan Elektrik Üretim A.Ş.’nin piyasadan aldığı elektriği sübvanse ederek konutlara daha ucuza sattığını, 11 Kasım günü yaklaşık piyasa fiyatları MW başına 2500-3000 TL dolayındayken, mesken abonelerine EÜAŞ sübvansiyonuyla satış fiyatının 482 TL olduğunu belirtti.

Dağıtım şirketlerinin gelirleri açısından düzenlemenin olumlu ya da olumsuz etkisi olmadığını belirten Erdoğan, “Bu tarife, dağıtım şirketlerinin gelirlerini etkilemez; sadece enerji bedeline yönelik. Devlet elektrik fiyatlarını sübvanse etmeye devam ediyor ancak yeni düzenleme ile bu desteğin daha hedefli hale getirilmesi planlanıyor. ..Yeni düzenlemeyle kamu üzerindeki yükün azaltılması hedefleniyor” dedi.

Erdoğan, sosyal devlet anlayışının korunmasının önemli olduğunu belirterek, dar gelirli vatandaşların doğrudan gelir desteğiyle korunması modelinin enerji verimliliğini ve bilincini artıracağını, gerçek maliyet farkındalığını güçlendireceğini belirtti.

Dağıtım şirketleri 5. Tarife döneminde izin verilen yatırım tutarının artırılmasını istiyor

ELDER Genel Sekreteri Erdoğan, açıklamasında, elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım tutarının yıllık 2.2 milyar dolara ulaştığını belirterek, daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Şebekelerin hızla büyümesi yanında son 10 yılda abone sayısının 51 milyondan, bu yılın sonunda 65 milyona ulaşacağını vurgulayan Erdoğan “Şebeke uzunluğu 1,1 milyon kilometreden 1,5 milyon kilometreye çıktı, 140 bin yeni trafo devreye alındı. Dağıtım şirketleri 5. tarife dönemi hazırlıkları kapsamında yatırım bütçelerini yüzde 70 artırmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde bu yatırımların iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilmesi önceliğimiz olacak” diye konuştu.

Yatırımda şebeke dayanıklılığı hedefi

“Dağıtım 2.0” konsepti ile şebekelerin iklim değişikliği etkilerine daha dayanıklı hale getirilmesini hedeflediklerini belirten ELDER Genel Sekreteri Erdoğan, aşırı yağış, fırtına vb. sıradışı hava olaylarındaki artışa vurgu yaptı. Erdoğan, altı aylık yağış miktarının bir saatte olduğu olaylarda kısa sürede, 6 Şubat depreminden sonra ise bir hafta içinde çok depremden etkilenen yerlerin çok büyük bir bölümünde elektriğin verildiğini, dağıtım şirketlerinin kriz yönetiminde başarılı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, yine dayanıklılığa katkı verecek AR-GE yatırımlarının da devam ettiğini belirterek, “Bugün, AR-GE projelerinin yüzde 20’si doğrudan malzeme teknolojilerine odaklanıyor. Havai hatların dayanıklılığını artıracak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Hedefimiz, bir an bile elektriksiz kalmayan bir Türkiye” ifadelerini kullandı.

Enerjim Sensin

ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, “Enerjim Sensin” adıyla yürütülen yenilikçilik ve girişimciliği destekleme amaçlı hızlandırma programına da vurgu yaparak, 2019’da başlayan bu programa toplamda 760’ın üzerinde başvuru olduğunu, desteklenen 238 girişimin 1300’den fazla istihdam sağlandığını ve 37’sinin de küresel piyasaya açıldığını söyledi. Bu firmaların 150 Milyon Dolar ciroya, ve 25 milyon dolarlık yatırıma ulaştığını kaydetti. Erdoğan, “Bu katma değer yalnızca ekonomik değil; toplumsal anlamda da büyük bir kazanım. Türkiye’de uzun yıllardır yeni fikir üretmek riskli görülüyordu. Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. ‘İcat çıkaranların yolu açık olsun’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Enerjim Sensin Hızlandırma Programında, girişim ve yenilik projeleri finalistleri dağıtım şirketlerinin huzurunda projelerini sunuyor ve yatırım çekmeye çalışıyor. ELDER bu programda İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle girişimcilere mentorluk ve eğitim desteği sağlıyor.