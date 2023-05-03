Elektrik tüketimi Fırat bölgesinde gerilerken Çoruh’ta arttı

Aksa Elektrik, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin elektrik tüketim oranlarını açıkladı. Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ticarethanelerde kullanılan toplam elektrik tüketimi Çoruh bölgesinde yüzde 13 artarken Fırat bölgesinde ise yüzde 10 azaldı. İl bazında genel toplamda en yüksek elektrik tüketim oranı yüzde 45 ile Gümüşhane’de görüldü.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, toplam elektrik tüketiminde (mesken, sanayi ve ticarethane) bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 7 oranında artış görüldü. Malatya, Elâzığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminde ise deprem felaketinin de etkisiyle yüzde 4 oranında azaldı.

Malatya dışında bütün illerde elektrik tüketimi arttı

Çoruh-Fırat bölgesinde mesken, sanayi ve ticarethane gruplarından toplam elektrik tüketimine bakıldığında Gümüşhane’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artış görülürken, deprem felaketinden etkilenen ilimiz Malatya’da ise yüzde 22 oranında düşüş görüldü.

Fırat bölgesinde yer alan diğer illerin toplam elektrik tüketimine bakıldığında, yüzde 18 oranında Bingöl’de, Tunceli’de yüzde 20, Elazığ’da yüzde 8 oranında artış görüldü.

Çoruh bölgesinde ise Artvin’de yüzde 2, Trabzon’da yüzde 3, Giresun’da yüzde 8 ve Rize’de yüzde 10 oranında artış gerçekleşti.

Sanayi ve ticarethane grubunun toplam elektrik tüketimi arttı

İki bölgedeki illerde abone grupları dahil edilerek bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış görüldü. Fırat bölgesinde artış oranı yüzde 14 olarak görülürken, Çoruh bölgesine ise yaklaşık yüzde 12 oranında artış kaydedildi.

Sanayi ve Ticarethane toplam tüketim oranlarında en yüksek tüketim Çoruh bölgesinde yüzde 92 ile Gümüşhane’de görülürken, Fırat bölgesinde de yüzde 37 ile Tunceli’de görüldü. Mesken bazında elektrik tüketiminde Tunceli’de bir önceki yıl ile neredeyse aynı oranda tüketim görüldü.

2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Fırat bölgesindeki meskenlerde toplam elektrik tüketimi deprem sebebiyle yaklaşık yüzde 22 oranında azalırken, Çoruh bölgesinde ise bu oranda yaklaşık yüzde 4 artış olduğu gözlendi.

Çoruh bölgesinde; Artvin’de yüzde 7, Giresun’da 4, Gümüşhane’de yüzde 1, Rize’de 6 ve Trabzon’da 2 oranında artış kaydedildi. Fırat bölgesinde ise en çok artış yüzde 12 ile Elazığ’da kaydedilirken Bingöl’de de yüzde 5 oranında artış görüldü. Tunceli’de ise bir önceki yılın aynı dönemi ile neredeyse aynı oranda tüketim kaydedildiği gözlemlendi.