Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin yeni iletişim ajansı 5N1PR oldu

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Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), yeni dönem iletişim çalışmalarında 5N1PR ile iş birliğine başladı. Birliğin iletişim ajansı olarak görev yapacak 5N1PR, TET’in kurumsal iletişim, medya ilişkileri ve kamuoyuna yönelik iletişim çalışmalarını yürütecek.

Nisan ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından Birlik Başkanlığı görevine Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Kavaklıoğlu seçilmişti. TET, yeni yönetim döneminde iletişim çalışmalarını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Mehmet Kavaklıoğlu

TET Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu, yeni dönem hedefleri doğrultusunda iletişimin önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “Elektrik ve elektronik sektörü, Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesinde önemli bir yere sahip. Yeni dönemde üyelerimizle, sektörümüzle ve kamuoyuyla daha güçlü ve etkin bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 5N1PR ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, Birliğimizin çalışmalarının ve sektörümüzün daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

5N1PR Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kaffar ise Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünün önemli temsilcilerinden biri olan TET ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kenan Kaffar

Kaffar, “Elektrik ve elektronik sektörü, Türkiye’nin üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları ve ihracat potansiyeli açısından stratejik alanların başında geliyor. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin yeni dönemde ortaya koyacağı vizyonun, sektörün ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 5N1PR olarak, TET’in çalışmalarını, projelerini ve sektörün gündemini etkili, doğru ve güçlü bir iletişim anlayışıyla kamuoyuna aktarmak için çalışacağız” diye konuştu.

Yeni iş birliği kapsamında 5N1PR’nin, TET’in iletişim stratejisinin geliştirilmesi, medya ilişkilerinin yürütülmesi ve Birliğin faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalara destek vermesi planlanıyor.

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracattaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren TET, yeni yönetim döneminde sektörün uluslararası pazarlardaki görünürlüğü, ihracat kapasitesi ve katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecek.