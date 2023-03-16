Emisyonların %70’i sektörün katkılarıyla engellenebilir

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

Makine İhracatçıları Birliği Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu’nu yayımladı. Rapor, sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğa dair uluslararası norm ve standartlar boyutuyla ele alıyor.

İhracatçı sektörlerin yeşil dönüşüm planlamaları için yaptıkları çalışmalarını desteklediklerini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır karbon hedefi doğrultusunda, ihracat ailesi olarak sürdürülebilir kalkınma amaç ve göstergelerini büyük bir titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Gültepe, “Makine sektörünün raporun, izlediği yöntemle diğer sektörlerimiz için de ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Karbon salınımını asgariye indirecek makine ve üretim yöntemlerine ihtiyaç hızla artıyor. Temiz teknolojileri çeşitlendirip geliştirmekte ilgili sektörlerimize büyük sorumluluk düşüyor” dedi. 27 ihracat sektörünün tamamında başlayan dönüşüm sürecinin yerli teknolojilerle ilerlemesinin cari denge için önemine işaret eden Gültepe, gelecek ay otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik raporunu açıklayacağını 2023 sonuna kadar tüm sektörlerin tamamlanacağını açıkladı.

Sürdürülebilirliğin odağında makineler var

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu da “Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu”nun yöntem ve yaklaşım tarzıyla bir ilk olduğunu belirterek “Daha az hammadde ve enerji sarf ederek daha çok iş ve üretim yapan yöntemler geliştirmek, emisyonu, firesi, atığı düşük makine ve tesisler tasarlamak, yeşil enerji üretimiyle ilgili yeni teknoloji ve sistemler ortaya çıkarmak hedefi, sektörümüzü ve ürünlerini büyük dönüşümde merkezi bir konuma yerleştirmektedir” açıklamalarında bulundu.

Sürecin sürdürülebilir yaşamla doğrudan ilgisinin yanında ekonomik boyutunun da olduğuna dikkati çeken Karavelioğlu, her sanayi kolunun yapması gereken ödevlerin varlığını hatırlatarak, “Malum, 2050’de karbon nötr bir dünya hedefinin tutturulabilir olduğu konusunda geniş bir mutabakat var ve bahsi geçen hedeflerin tutturulabilmesi için önümüzde zorlu ve zorunlu yaptırımlarla dolu bir yol olduğu çok açık” dedi.

Yenilebilir enerjiyle ilgili teknolojilerin geliştirilmesinde makinelerin merkezi bir noktaya sahip olduğunu anlatan Karavelioğlu, “Araştırmalar mevcut emisyonların yüzde 70’inin makine sektörünün doğrudan katkısıyla engellenebileceğini gösteriyor” diye konuştu. Dünyadaki yıllık karbon salınımının ağırlığının 35 gigaton olduğunu ileten Karavelioğlu, yeşil dönüşümün ve karbon salınımının azaltılmasına bağlı olarak Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanım oranının yüzde 50’lere kadar çıktığını iletti.

Kapsamlı bir sürdürülebilirlik uyum haritası içeriyor

İkiz Dönüşüm de dahil sürdürülebilirlik bahsindeki bütün çalışmalarını, “Dünyaya Sözümüz Var” mottosuyla Mundus+ çatı markası altında toplayacaklarını belirten Karavelioğlu, “Sürdürülebilirlik Eylem Planı hazırlıklarımızda makine imalatçılarımıza yön gösterecek bir model geliştirmeyi amaçladık.

Hammadde girdisi ve tedarikçilerden, geri kazanım ve ürün yaşam süresine kadar sektörümüzün katma değer zincirini oluşturan eylem alanlarını tanımladık. Strateji raporumuz; bu eylem alanlarıyla ilişkili 7’si öncelikli ve doğrudan, 4’ü bağlantılı toplam 11 Küresel Amacı dikkate alarak son halini verdiğimiz çok kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Uyum Haritası içeriyor” şeklinde konuştu.