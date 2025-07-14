2025’in yatırım tercihi değişti: Ofis satışlarında artış var

2025 itibarıyla bireysel yatırımcıların ticari gayrimenkule olan ilgisinin Türkiye’de artış gösterdiği gözlemleniyor. Küresel danışmanlık firmalarının yayınladığı raporlar, özellikle küçük metrekareli ofis segmenti ile esnek kullanım alanlarına olan talebin dünya genelinde yükseldiğini ortaya koyuyor. Knight Frank ve JLL’in son yayınlarında, yatırımcıların sabit kira getirisi sunan, daha profesyonel ve kurumsal yapıya sahip gayrimenkullere yöneldiği belirtiliyor.

Piyasa analizlerine göre, ticari ofis yatırımlarının ortalama getirisi %6–7 bandında seyrederken, konut yatırımlarında bu oran %3'ün altında kalıyor. Öte yandan, Deutsche Bank’ın Haziran 2025 tarihli verilerine göre, İstanbul’daki konut kiraları son 5 yılda %193 artarak dünya genelinde ilk sıraya yerleşti. Bu yüksek oynaklık, yatırımcılar açısından öngörülebilirlik sorunu yaratırken, sabit gelirli modelleri daha cazip hale getiriyor.

Küresel trend Türkiye’de karşılık buluyor

Knight Frank ve JLL gibi uluslararası danışmanlık firmalarının raporlarında da vurgulandığı üzere, 2025 yılında Avrupa genelinde ticari gayrimenkul yatırımları %12 oranında büyüdü.

Türkiye'de ise bu büyüme, bireysel yatırımcıların davranış modeline doğrudan yansımış durumda. Sabit kira getirisi, yatırımcının artık en temel önceliği haline gelirken; düşük metrekareli, yönetimi kolay, hızlı kiralanabilir ofis tipleri öne çıkıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan yüksek konut kiraları ve arz-talep dengesizliği, yatırımcıları daha kontrollü ve öngörülebilir alanlara yönlendiriyor. Bu eğilim, ticari gayrimenkulde “gelire dayalı yatırım” anlayışının giderek güçlendiğini gösteriyor.

Türkiye’de ticari yatırımlarda yeni denge arayışı

GYODER’in 2025 Sektör Değerlendirme Raporu’na göre, ticari gayrimenkuller; kira devamlılığı, kurumsal kiracı profili ve sabit gelir modeliyle bireysel yatırımcılar açısından konuta kıyasla daha öngörülebilir bir seçenek haline gelmiş durumda. Ayrıca, Endeksa gibi yerel analiz platformları da, İstanbul’da ticari gayrimenkullerin ortalama brüt kira getirisinin konutun yaklaşık iki katına ulaştığını ortaya koyuyor.

Yatırımcı gelir modeli arıyor

Yatırımcıların değişen önceliklerini gözlemlediklerini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Bugünün yatırımcısı artık sadece mülk sahibi olmak istemiyor; sürdürülebilir, planlanabilir ve mümkünse kur riskinden arındırılmış bir gelir modeli arıyor. Biz de bu beklentiyi dikkate alarak projelerimizi yalnızca lokasyon değil, gelir modeli ve kiracı sürdürülebilirliği ekseninde tasarlıyoruz. AKTİM Çarşı & Ofis projemiz gibi modeller bu yeni yatırımcı davranışına yanıt verecek şekilde geliştirildi.” ifadelerini kullandı.

130 milyon dolarlık yatırım: AKTİM Çarşı & Ofis Projesi eylülde teslim ediliyor

Yatırımcıların sabit gelir ve kurumsal kiracı beklentilerine paralel olarak geliştirilen AKTİM Çarşı & Ofis Projesi, İstanbul’un ticaretinin kalbinde Bayrampaşa’da hayata geçiriliyor. Modüler olarak tasarlanan 40–70 metrekare aralığındaki ofis tipleriyle projede, küçük metrekarede yüksek getiri potansiyeli hedefleniyor. Toplamda 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, Eylül 2025’te teslim edilmek üzere son aşamaya yaklaşmış durumda. Gelir modeline odaklanan mimari planlama ve esnek kullanım imkânı, projeyi bireysel yatırımcılar için öne çıkaran unsurlar arasında gösteriliyor.