ALTSO Başkanı Erdem: EİDS düzenlemesiyle emlak ilanlarının sosyal medyada paylaşımının önü açıldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, sosyal medya platformlarında doğrulanmış emlak ilanlarının paylaşılmasının önünü açan düzenleme için "Bir talebimiz daha karşılık buldu" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması kapsamında emlak sektörünün yaşadığı sosyal medya kaynaklı belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'na yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını açıkladı. EİDS uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından sosyal medya platformlarında emlak ilanlarının paylaşılması konusunda sektörde çeşitli belirsizlikler yaşandığını belirten Erdem, sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda konuyu ilgili mercilere taşıdıklarını ifade etti. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeyle EİDS üzerinden doğrulaması yapılmış taşınmaz ilanlarının ilanla uyumlu fotoğraflar ve belirlenen kurallar çerçevesinde sosyal medya platformlarında paylaşılmasının önünün açıldığını belirten Erdem, düzenlemenin Alanya emlak sektörünün talebi açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

"Bir talebimiz daha karşılık buldu"

Erdem yaptığı açıklamada, "EİDS uygulamasıyla birlikte emlak sektörümüzün en önemli tanıtım kanallarından olan sosyal medya platformlarında ilan paylaşımı konusunda ciddi belirsizlikler yaşanıyordu. Sektör temsilcilerimizden gelen talepler doğrultusunda, doğrulanmış emlak ilanlarının sosyal medya üzerinden tanıtılabilmesi konusunda gerekli düzenlemenin yapılması gerektiğini ilgili mercilere iletmiştik. Bu talebimizin Ticaret Bakanlığımız tarafından olumlu karşılandığını müjdelemek isterim. Bir talebimiz daha karşılık buldu" dedi.

"Sorunları Ankara'ya taşıyoruz"

Sektörlerin yaşadığı sorunları ilgili kurumlara iletmeye ve çözüm sonuçlanıncaya kadar takip etmeye devam edeceklerini belirten Erdem, "Bizim anlayışımız net: Sektörümüzün sorununu dinlemek, Ankara'ya taşımak ve çözüm sonuçlanıncaya kadar takip etmek. Bugün geldiğimiz noktada bir kez daha görüyoruz ki; iş insanları ile birlikte hareket edince geçmişte olduğu gibi bugün de sorunları aşabiliyoruz. Bu birliktelik başarının anahtarı oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdem, düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, "Taleplerimize olumlu yanıt vererek sektörün beklentilerinin karşılanmasındaki emekleri nedeniyle başta Ticaret Bakanımız Ömer Bolat olmak üzere Dışişleri eski Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alanya iş dünyasının sesi olmaya, sektörlerimizin önünü açacak çözüm önerilerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.