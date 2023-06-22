Artışlar gayrimenkulü etkilemeyecek

LEYLA İLHAN

Bankalar gelen konut kredisi taleplerinin çok azını karşılarken, politika faizindeki artışın gayrimenkule yansımaları merak ediliyordu. Sektörden gelen açıklamalar ise bu artışın henüz hem bankaların hem de gayrimenkul yatırımcısını etkilemeyeceği yönünde.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren:

Bankaların davranışını etkilemez

Politika faizindeki artışın ekonomi politikalarında değişimi anlamında önemli. Yüzde 7.5 artış yapıldı. Yoksa reel faizler hala bu oranın üstünde. Ama ekonominin geneli ile ilgili bir değişiklik olması önemli. Bankaların davranışı açısından henüz bir değişiklik beklemiyoruz. Uygulanan faize etkisi bakımından da henüz oralarda değiliz.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan:

Gayrimenkul yatırımcısı yine pazarda kalır

Mevduat faizleri hala gayrimenkulden gelen değer artışının gerisinde. Buda gayrimenkul yatırımcısının sektörde kalmasını sağlayacak. Mevduata tarafına kayacağına düşünmüyorum. Ancak dolar ve Euro’da yatırımı olan finansal yatırımcı belki dövizden çıkıp mevduata gidebilir. Bankaların yeniden mortgage kredi musluklarının açmasının enflasyonun düşmesi ve uzun vadeli kredi bulmasıyla mümkün olacak. Ancak şu anda bildiğimiz kadarıyla yurtdışından uzun vadeli sendikasyon kredisi sağlayan banka yok.

Boos4 Yönetim Kurulu Başkanımız Abdülkadir Akkuş:

Bankaların vereceği kredi önemli

Piyasanın beklediği oranda geldi. Gayrimenkulde satışların 25’ine yakın bir dilimi kredi ile yapılıyor. Dolayısıyla bankalarının bu doğrultuda iş dünyasına ve konuta vereceği kredi önemli. Eskiden yüzde 1’in altında kredi beklenirken, şimdi yüzde 2’nin altında bir kredi ile kredi almaya sıcak bakıyor. Ancak kredi verilmiyor. Politika faizi ile bankalar arasındaki faizin birbirine yakınlaşması lazım. Bu dengelenirse kredi verilme imkanı sağlanacak.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay:

Dövize etkisi önemli

Bu artış oranın dövize etkisini gözlemlemek lazım. Doların bir yere oturması halinde bir etkisi olabilir. Şu anda hazır parası olan konut alabiliyor. Ancak konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesi ve enflasyonun düşmesiyle bir hareket olabilir.