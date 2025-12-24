Asgari ücretliye ev var mı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2026 yılı asgari ücreti 28.075 TL olarak belirlendi. 2025 yılında 22.104 TL olan asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Asgari ücretli bir vatandaşın aileden kalan evi yoksa çalışarak ev alma hayalleri son yıllarda fiyatlardaki yükselişle bir miktar suya düştü. Peki, kira ödemede durum ne?

Türkiye’de kaç kiralık ev var?

Asgari ücretli bir çalışanın tüm maaşını kiraya vermesi halinde, Türkiye’de sahibinden verilerine göre, bugün (24 Aralık 2025) itibarıyla 207 bin 578 kiralık ev bulunuyor.

Bu evlerin 46 bin 880’i İstanbul’da, 16 bin 656’sı Ankara’da ve 17 bin 970’i de İzmir’de bulunuyor.

Asgari ücrete kiralık kaç ev var?

Türkiye’deki tüm kiralık evlerin 137 bin 460’ı asgari ücret ve altında bir fiyata kiralanıyor. Tüm ülkedeki evlerin yüzde 66’sı asgari ücret ve altında bir kira fiyatında.

İstanbul’da bu oran yüzde 33’e gerileyerek 15 bin 348 ev oluyor. 28 bin 75 TL ve altında fiyatla kiralanan Ankara’da 9 bin 34, İzmir’de de 9 bin 828 ev buluyor. Toplamda kiralık evlerinde sırasıyla yüzde 54 ve 55’i oluyor.

TÜİK’e göre kaç ev var?

TÜİK’in Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerine göre, en düşük gelir seviyesindeki yüzde 20'lik gruplarda kira harcamasının oranı, gelirin yüzde 29,2’sini oluşturuyor. Bu da 2026 asgari ücreti için 8 bin 197,9 TL ediyor.

8.198 TL ve altında kiralanan evlere bakıldığında, Türkiye’de uygun ev sayısı 2.518’e, İstanbul’da 174’e, Ankara’da 21’e ve İzmir’de de 34’e iniyor.

Bu durumda asgari ücretlinin evinden çıkması da zor görünüyor.