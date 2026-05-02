Avrupa’da lüks konut yükselişi: Fiyatlar ne kadar arttı?

Avrupa’da konut fiyatlarında yükseliş sürüyor. Lüks konutlar da bu yükselişte rol oynuyor. Avrupa’da önde gelen şehirlerde lüks segment konutların fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekerken, Knight Frank’in Wealth Report 2026 raporunda izlenen yaklaşık 50 kentin yarısından fazlasında, 2025 yılında fiyat artışı yüzde 3’ün üzerinde oldu.

En büyük artış hangi şehirde?

Knight Frank’in Prime International Residential Index’i (Uluslararası Lüks/Seçkin Konut Endeksi) 47’si Avrupa’da olan dünya genelinde 100 şehri izliyor.

Euronews'in derlemesine göre, Çekya’nın başkenti Prag’ta lüks konut fiyatları 2025’te yüzde 14,6 yükselerek Avrupa şehirleri arasında en güçlü artışı kaydetti.

Fransa’dan yüzde 9 ile Méribel, Portekiz’den yüzde 8,5 ile Porto ve İspanya’dan yüzde 8,1 ile Marbella da güçlü artışlar yaşadı.

Fransız kayak merkezi Courchevel 1850’de de fiyatlar yüzde 6,9 oranında arttı. İtalya’da Floransa ve Como Gölü bölgesinde sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 6,5 oranında artışlar görüldü.

İsviçre’de Gstaad’ta lüks konut fiyatları geçen yıl yüzde 5,5, İtalya Roma’da yüzde 5,5 ve Portekiz Quinta do Lago’da yüzde 5,2 yükseliş görüldü.

En büyük düşüş Londra’da

Tüm Avrupa şehirlerinde lüks konut fiyatları artmadı. Londra’da, prime konut fiyatları 2025’te yüzde 4,7 geriledi. Raporda, “Londra, varlıklı sakinlere yönelik vergi kurallarındaki değişikliklerin bütçeleri aşağı çekerken bazılarını satın almak yerine kiralamayı düşünmeye teşvik etmesiyle birlikte dönüşüm geçiriyor” denildi.

Ibiza, Jersey ve Lozan’da da fiyatlar yüzde 1 ile 2 arasında değişen gerilemeler gösterdi.

Diğer Avrupa başkentleri arasında Madrid’de yüzde 5, Oslo’da yüzde 4,2 ve Berlin’de yüzde 3,4 artışlar görüldü.

Lizbon’da yüzde 2,7, Dublin’de yüzde 2,3, Viyana’da ve Paris’te yüzde 1,3, Bükreş’te yüzde 0,4 ile artışlar daha ılımlı seyretti. Stockholm’de fiyatlar yüzde 0,7 ile hafif bir düşüş yaşarken, Edinburgh’da fiyatlar değişmedi.

Tatil bölgeleri öne çıktı

Avrupa’da fiyat artışlarında net biçimde yaşam tarzı ve tatil destinasyonları öne çıktı. Alp kayak merkezleri ile Akdeniz’in güneşli tatil beldeleri sıralamanın zirvesine hâkim olurken, İtalyan şehirleri de toplu halde öne çıkıyor.

Büyük finans başkentlerinde ise tablo farklı oldu. Londra, Stockholm, Paris ve Milano, tatil merkezlerinin oldukça gerisinde kaldı.

Küresel ölçekte istisna

Tokyo, küresel ölçekte istisna olarak öne çıkıyor. Japonya’nın başkentinde prime konut fiyatları 2025’te yüzde 58,5 sıçradı. Raporda, Tokyo’nun yeni inşa edilen apartmanları, arz kıtlığı, düşük faiz oranları ve Asya-Pasifik bölgesinden gelen güçlü talep sayesinde desteklendiği vurgulandı.

Dubai, yüzde 25,1’lik artışla ikinci sırada yer aldı; ancak verilerin, ABD-İsrail’in İran’a saldırısı ve Tahran’ın Körfez ülkelerine yönelik misillemesinden önceki döneme ait olduğu notu düşüldü.

Manila ve Seul de ilk beş içinde yer aldı; her ikisi de yaklaşık yüzde 15-20 arasında artış kaydetti.

Prag, ilk beşi tamamlayarak küresel listede en üst sırada yer alan Avrupa şehri oldu.

Wealth Report editörü Liam Bailey, “Pek çok pazarda prime konut segmenti, servet yaratımının gücü sayesinde genel konut piyasasından ayrıştı. Ana akım piyasalarda daha geniş ekonomik baskılar hissedilmeye devam ederken, servetin yaratılma hızının, son dönemdeki borçlanma maliyetlerindeki oynaklığa rağmen lüks konut talebini daha dirençli kıldığı görülüyor” dedi.

En büyük kayıplar Çin ve Kanada’da

Çin’in Guangzhou kenti, prime konut fiyatlarının yüzde 12,2 gerilemesiyle en büyük düşüşü kaydetti. Shenzhen (yüzde 7,2), Şanghay (yüzde 5) ve Pekin (yüzde 4,9) de küresel ölçekte en sert düşüşler arasında yer alarak Çin şehirlerinde genel bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Kanada’da Toronto ve Vancouver’da da fiyatlar yaklaşık yüzde 7 oranında geriledi.

AB’de konut fiyatları 2025’in son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,5 arttı; Eurostat’a göre Portekiz, Hırvatistan ve İspanya gibi turist dostu pazarlarda artışlar daha da yüksek gerçekleşti.